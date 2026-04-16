Horóscopo de hoy para Sagitario del 16 abril de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 16 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Sal al sol, aunque sea en una plaza, y toma contacto con la energía natural cada vez que puedas. Observa a los niños jugar y deja que esa escena te contagie vitalidad. Luego, simbólicamente, ponte la corona y siéntate en tu trono: recuerda que eres la autoridad de tu propia vida.
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Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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