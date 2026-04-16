Horóscopo de hoy para Sagitario del 16 abril de 2026

Sal al sol, aunque sea en una plaza, y toma contacto con la energía natural cada vez que puedas. Observa a los niños jugar y deja que esa escena te contagie vitalidad. Luego, simbólicamente, ponte la corona y siéntate en tu trono: recuerda que eres la autoridad de tu propia vida.

Horóscopo de amor para Sagitario Hay una buena posibilidad, antes más que después de que alguien especial aparezca en tu vida y que tú le des oportunidad de entrar a tu vida. No esperes a ser abordado, toma la iniciativa, aun si eres del tipo tímido o si ya estás en una relación, encontraras mucho más fácil el liberarte de inhibiciones que puedas haber experimentado con anterioridad.

Horóscopo de dinero para Sagitario Muchas cosas pueden pasar hoy con respecto al dinero. Es un buen momento de invertir en proyectos riesgosos en los que habías sido cauteloso anteriormente.Usa tu sentido común porque nada sucede por sí mismo a pesar de las circunstancias positivas.Tienes que hacer un esfuerzo para ser realmente exitoso, aun cuando esto signifique únicamente hacer una investigación a fondo.