Horóscopo de hoy para Tauro del 16 abril de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 16 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Te corresponderá cerrar antiguas etapas y dar fin a un ciclo del pasado. Despídete con honestidad: agradece, perdona y acepta el costo de tus decisiones. Al hacerlo sentirás una fuerza inesperada, como si el alma recuperara vigor. Ese gesto te devuelve fortaleza interior.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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