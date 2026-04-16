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Horóscopo de hoy para Tauro del 16 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 16 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Te corresponderá cerrar antiguas etapas y dar fin a un ciclo del pasado. Despídete con honestidad: agradece, perdona y acepta el costo de tus decisiones. Al hacerlo sentirás una fuerza inesperada, como si el alma recuperara vigor. Ese gesto te devuelve fortaleza interior.

Horóscopo de amor para Tauro

Sin importar cómo te sientes tienes un algo que los demás encuentran difícil de resistir. Mágicamente te llega la diversión, no tienes que hacer mucho conscientemente para ello, tu pareja puede sorprenderte por cómo te desea. Si eres soltero, un conocido puede evolucionar en una forma no esperada, prepárate para sorprenderte.

Horóscopo de dinero para Tauro

Realmente deberías estar pidiendo el consejo de otros en lo que se refiere a dinero. No porque no puedas confiar en tu propia suerte, si no porque en realidad ellos te pueden ayudar. Si hablas con los expertos, probablemente te van a ofrecer productos financieros atractivos. Lo mismo aplica para otras adquisiciones o transacciones financieras. Lo haces bien, tu solo. Pero aún mejor con la ayuda de otros.

Horóscopo de sexo paraTauro

Lleno de deseo por tu pareja pero sintiéndote apático y no satisfecho. De hecho, en realidad quieres experimentar con nuevas actividades en tu vida sexual, algo extra para tu relación. Si tienes el suficiente coraje para decir lo que realmente quieres, ¡disfrutaras un genuino banquete al hacer el amor, con aperitivo y postre también!.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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