Jefe de la OTAN insiste en mantener apoyo militar a Ucrania

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó el jueves a los miembros de la alianza para que ayuden a Ucrania y que esta sea capaz de “intimidar” a Rusia, con la que libra una guerra desde que la invadió en 2022.

“Ucrania necesita nuestra ayuda para intimidar a Rusia, para repeler el ataque de Rusia”, declaró Rutte en Praga tras un encuentro con el primer ministro checo, el populista Andrej Babis.

Rutte recordó que la ayuda a Ucrania fue uno de los grandes temas de la agenda en la pasada cumbre aliada de La Haya, y avanzó que volverá a serlo en la de Ankara, de julio próximo.

Good session of the Ukraine Defence Contact Group in Berlin today. Vital military equipment from NATO Allies continues to flow into Ukraine, including through PURL and many countries stepped up with new contributions



This is key, because Ukraine’s security is our security pic.twitter.com/syJaCWRMGx — Mark Rutte (@SecGenNATO) April 15, 2026

Para Rutte, la ayuda a Kiev es para “garantizar la seguridad de Europa” y también requiere proveerle de medios de “intimidación a Rusia contra cualquier futura agresión”.

En este contexto, Rutte agradeció a Praga que, tras el relevo en el gobierno el año pasado, haya dado continuidad a la iniciativa de munición, para comprar en el mercado mundial excedentes de proyectiles de artillería de gran calibre y hacérselos llegar al ejército ucraniano.

“Agradezco que prosiga la iniciativa checa de munición, porque es una contribución esencial, y ha conseguido ya entregar cuatro millones de proyectiles”, aseguró Rutte.

La entrega de munición fue uno de los temas tratados ayer en Berlín por Rutte y el grupo de contacto de Ucrania, un foro en el que, según dijo Rutte, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Bélgica exploraron cómo seguir financiando iniciativas de armamento para Kiev.

“El último ataque a Ucrania anoche muestra lo poco sensible que es Rusia, porque hiere y mata al inocente“, dijo Rutte sobre el ataque ruso con 703 drones y misiles de diversos tipos en las últimas 24 horas, y que causaron la muerte de al menos 15 civiles.