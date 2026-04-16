Murió en trágico accidente Alex Manninger, exportero de equipos como Arsenal y Juventus

Una noticia de alto impacto sacudió al fútbol internacional tras confirmarse el fallecimiento de Alexander Manninger, exarquero de clubes como Arsenal FC, Juventus FC y Liverpool FC, a los 48 años, luego de un accidente en Austria.

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Accidente en Nussdorf am Haunsberg: cómo ocurrió el choque

De acuerdo con reportes de medios locales, como Ferrovie.Info y Krone.at, el hecho ocurrió la mañana de este jueves 16 de abril en la localidad austríaca de Nussdorf am Haunsberg, en el estado de Salzburgo. El vehículo conducido por Manninger cruzó un paso a nivel sin barreras y fue impactado por una formación del servicio ferroviario Salzburger Lokalbahn.

El impacto provocó la interrupción del tráfico ferroviario y vial durante varias horas mientras las autoridades iniciaban las investigaciones para determinar las causas del siniestro. El automóvil fue arrastrado varios metros tras la colisión, quedando prácticamente destruido.

Los equipos de emergencia llegaron al lugar pocos minutos después e intentaron reanimarlo con un desfibrilador, aunque sin éxito. Según los reportes, ni el conductor del tren ni los pasajeros resultaron heridos.

Oggi è un giorno tristissimo. Se n'è andato non solo un grande atleta, ma un uomo dai valori rari: umiltà, dedizione e una serietà professionale fuori dal comune.



Juventus esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Alex Manninger e si stringe alla famiglia in questo… pic.twitter.com/lLZnKs4tvg — JuventusFC (@juventusfc) April 16, 2026

Investigación en curso sobre el cruce ferroviario sin protección

La investigación del accidente quedó a cargo del perito Gerhard Kronreif, quien analiza los registros electrónicos del vehículo y los datos del tren para reconstruir la secuencia del choque.

El especialista explicó: “La tecnología del auto permite evaluar con precisión los datos electrónicos disponibles y así analizar el comportamiento del conductor”.

Las autoridades también revisan el funcionamiento del sistema de señalización en el paso a nivel, catalogado como un cruce “sin protección”, para determinar si la luz roja se activó correctamente en el momento del incidente.

Una carrera marcada por la élite del fútbol europeo

Nacido el 4 de junio de 1977 en Salzburgo, Alexander Manninger disputó 33 partidos con la selección de Austria y formó parte del plantel que jugó la Eurocopa 2008.

Inició su carrera profesional en el fútbol austríaco antes de dar el salto al Arsenal FC, donde ganó la Premier League y la FA Cup. Más adelante, su trayectoria lo llevó por clubes como Fiorentina, Espanyol, Bologna, Udinese, Augsburg, además de etapas en la élite europea con Juventus FC y Liverpool FC.

En la Juventus FC, Manninger integró el plantel campeón de la Serie A en 2012 como suplente de Gianluigi Buffon, consolidando una carrera de larga presencia en el fútbol europeo de alto nivel.

Reacciones del fútbol mundial tras la muerte de Manninger

El impacto de su fallecimiento generó reacciones inmediatas en clubes donde militó. El Arsenal FC expresó: “Todos en el Arsenal están conmocionados y profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento del ex portero, Alex Manninger. Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento increíblemente triste. Descansa en paz, Alex”.

Everyone at Arsenal is shocked and deeply saddened by the tragic passing of former goalkeeper, Alex Manninger.



All our thoughts are with his family and loved ones at this incredibly sad time.



Rest in peace, Alex ❤️ pic.twitter.com/b4i7jjjLQl — Arsenal (@Arsenal) April 16, 2026

Desde la Juventus FC también se emitió un mensaje de condolencias, destacando su profesionalismo y calidad humana: “Hoy es un día tristísimo. Se ha ido no solo un gran atleta, sino un hombre de valores raros: humildad, dedicación y una seriedad profesional fuera de lo común. Juventus expresa su pésame por la desaparición de Alex Manninger y se une a la familia en este momento de dolor”.

Por su parte, el Liverpool FC señaló: “Estamos profundamente apesadumbrado por el fallecimiento del ex arquero Alex Manninger a la edad de 48 años. Los pensamientos de todos están con la familia y amigos de Alex en este difícil momento”.

Liverpool FC is deeply saddened by the passing of former goalkeeper Alex Manninger at the age of 48.



The thoughts of everyone at LFC are with Alex's family and friends at this difficult time. — Liverpool FC (@LFC) April 16, 2026

También el FC Red Bull Salzburg se sumó a los mensajes de despedida: “Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro ex arquero Alexander Manninger, quien falleció trágicamente en un accidente de tráfico. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos. Descansa en paz, Alexander”.

Un legado en el fútbol europeo que deja huella

La trayectoria de Alexander Manninger abarcó más de dos décadas en el fútbol profesional, con pasos por algunas de las ligas más competitivas de Europa y participación en torneos internacionales con la selección de Austria.

Su fallecimiento genera conmoción en el entorno del fútbol europeo, donde es recordado como un arquero de carrera extensa, con presencia en clubes históricos y un perfil respetado dentro del vestuario.

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