Alec Baldwin se enfrentará a un juicio civil por presunta negligencia en el set de “Rust”

Alec Baldwin volverá a enfrentarse a la justicia, esta vez en el ámbito civil. Un juez de Los Ángeles ordenó el viernes que el actor sea sometido a un juicio en octubre para determinar si disparó negligentemente un arma de utilería en el set de rodaje de la película “Rust”, en un incidente que conmocionó a la industria cinematográfica.

Aunque el caso penal por homicidio involuntario contra Baldwin fue desestimado en julio de 2024, tras dictaminarse que la fiscalía había ocultado pruebas, el intérprete aún enfrenta múltiples demandas relacionadas con el incidente ocurrido en octubre de 2021 en Santa Fe, Nuevo México, que acabó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

El caso que llega a juicio

La demanda que ahora procede fue presentada por Serge Svetnoy, un técnico de iluminación que se encontraba en el set el día del suceso. Svetnoy no resultó herido físicamente, pero alega haber sufrido una grave angustia emocional debido a lo que considera negligencia por parte de Baldwin y de la producción.

En un fallo emitido el viernes, el juez Maurice Leiter, del Tribunal Superior de Los Ángeles, rechazó los argumentos de la defensa presentados por Rust Movie Productions y por el propio Baldwin, quienes sostenían que no eran legalmente responsables de la seguridad en el set.

“Un jurado razonable podría concluir que el Sr. Baldwin ignoró la probabilidad de que apuntar con un arma en dirección a alguien, con el dedo en el gatillo, le causara angustia emocional”, escribió el juez en su resolución, según lo citado por Variety.

El actor declaró en reiteradas ocasiones que desconocía que el arma estuviera cargada con una bala real, una grave violación de los protocolos de seguridad en cualquier producción, y que él nunca apretó el gatillo. Sin embargo, el juez consideró que existen elementos suficientes como para que sea un jurado quien determine si hubo imprudencia.

El juez desestimó la denuncia por agresión, al no encontrar pruebas de que Baldwin tuviera intención de dañar a nadie. Pero sí admitió las demandas por daños punitivos, negligencia e infligir intencionadamente angustia emocional.

El juicio estaba inicialmente programado para el 26 de mayo, pero ambas partes solicitaron una prórroga para continuar con la investigación y negociar un posible acuerdo extrajudicial. Sin embargo, el juez Leiter, al señalar que el caso tiene casi cinco años, fijó la nueva fecha para el 12 de octubre y advirtió que no está dispuesto a permitir más demoras.

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