Alec Baldwin reveló que quiere retirarse de la actuación

Alec Baldwin sorprendió al revelar que está considerando seriamente retirarse de la actuación. A sus 67 años, el actor aseguró que las prioridades en su vida han dado un giro radical tras el prolongado proceso judicial derivado de la tragedia en el rodaje de la película “Rust”.

En declaraciones recientes en el pódcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, Baldwin detalló cómo el incidente ocurrido en octubre de 2021 —donde la directora de fotografía Halyna Hutchins perdió la vida— transformó su percepción del trabajo y la fama.

Según el actor, el tiempo que pasó refugiado en su hogar durante el desarrollo del caso le permitió descubrir una faceta de paz que ahora se resiste a abandonar.

“Terminé quedándome mucho en casa. Estuve con mis hijos durante tres años y medio. Casi no trabajé en absoluto”, explicó Baldwin.

El intérprete de “30 Rock” confesó que, aunque tiene compromisos pendientes, su deseo actual es la desconexión total: “Ya no quiero salir de mi casa. No quiero trabajar más. De verdad no. Quiero retirarme y quedarme con mis hijos”.

Baldwin, quien es padre de ocho hijos, destacó que el apoyo de su esposa, Hilaria Baldwin, fue el pilar fundamental para superar los momentos más oscuros, que incluyeron depresión y pensamientos suicidas.

“Me rompió cada nervio del cuerpo, espiritual y financieramente”, admitió al reflexionar sobre el peso de las acusaciones de homicidio involuntario, de las cuales fue finalmente liberado en 2024.

Pese a sus deseos de retiro, el actor aún tiene apariciones programadas. Recientemente participó en la comedia española “Torrente Presidente” y tiene en desarrollo proyectos como “The Cutting Room Floor”. Sin embargo, estas podrían ser las últimas interpretaciones de una carrera que parece haber llegado a su límite emocional bajo las luces de los estudios.

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