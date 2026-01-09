Alec Baldwin habló de sus secuelas emocionales y físicas tras la tragedia en el set de Rust

A poco más de cuatro años de la tragedia en el rodaje de la película “Rust” que cobró la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins, el actor Alec Baldwin reflexionó sobre esta difícil etapa en su vida como resultado del proceso legal al que se enfrentó, así como los ataques que recibió por parte de la opinión pública.

En una ola de declaraciones reciente, el histrión se sinceró como nunca antes acerca de los estragos a nivel de salud y profesional que la presión mediática causaron en él: “Me ha quitado al menos una década de vida”, detalló en una entrevista retomada por Infobae. “La situación me afectó espiritualmente, financieramente, laboralmente, mi carrera, mi familia, mis amigos, mi salud”.

Asimismo, reconoció que si bien a nivel personal fue difícil de sobrellevar, para él eran más preocupantes las repercusiones que el caso podría traer consigo para sus familiares: “Las personas que más me preocupaban, las personas por las que sentía un dolor más profundo, eran mi mujer y mis hijos“, indicó durante su paso por el podcast “Dopey: On the Dark Comedy of Drug Addiction” conducido por Dave Manheim.

Alec Baldwin sorprendió al confesar que en un momento pensó que sería mejor no seguir viviendo: “Yo recuerdo que solía quedarme en la cama y pensar: ‘No puedo despertar otro día y que sea igua’ (…) Hay un punto en el que dices ‘no quiero despertar otro día, me voy a ir’. Juro por Dios que hablar de ello me resulta bastante desagradable, porque hablar de suicidarse y hacerlo de verdad son dos cosas profundamente distintas”, sentenció.

Sin embargo, su vía de escape se dio por medio de la espiritualidad y una relación cercana con Dios: “De alguna manera encontré la fe en Dios para no hacerlo”, compartió visiblemente emocionado.

Para finalizar, Alec Baldwin habló sobre su proceso legal y la intervención de un juez que frenó los excesos de los fiscales y se aseguró de un juicio neutral: “Gracias a Dios, que este juez los llamó, y les dijo: ‘Lo que están haciendo es reprensible'”, compartió.

Seguir leyendo:

• Se estrena el trailer de la película “Rust”, protagonizada por Alec Baldwin

• Alec Baldwin amenazó a un comediante tras burla sobre “Rust”

• Alec Baldwin regresa a la televisión, con un reality show acerca de su familia