Alec Baldwin amenazó a un comediante tras burla sobre “Rust”

Tremendo enfrentamiento protagonizaron el actor Alec Baldwin y el comediante Jason Scoop luego de que este último lo abordara de forma inesperada frente a su residencia en Nueva York y lanzara un discurso satírico con respecto a lo ocurrido durante la filmación de la cinta “Rust”.

El tenso momento ocurrió mientras el polémico comediante realizaba una de sus parodias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Enfundado en un traje azul marino y una peluca rubia, acompañado por una joya de gran tamaño, el humorista lanzó un comentario sobre la cinta protagonizada por el histrión.

“Alec, es tu presidente favorito. Te ofreceré un indulto total por asesinar a esa mujer, si besas el anillo“, se escucha decir a Jason Scoop ante un indiferente Alec Baldwin.

A pesar de sus intentos de mantenerse al margen de las provocaciones, el tío de Hailey Bieber no pudo evitar reaccionar ante un comentario en el que se hizo alusión a la fallecida directora de fotografía Halyna Hutchins.

“Alec, si no quieres ese indulto por asesinar a esa mujer a sangre fría, puedes llamarlo asesinato en primer grado, puedes llamarlo como quieras, pero no estuvo bien. Ella me está mirando desde arriba ahora mismo, sonriendo, feliz. ‘Gracias por enfrentarte al hombre que me eliminó, que me mató’ y eso está bien“, son las palabras que desataron la ira del famoso.

Visiblemente molesto, Alec Baldwin puso un ultimátum al comediante: “Mírame, quiero que me mires ¿No te das cuenta mis hijos viven en este edificio? Si esta cámara no estuviera aquí, te rompería el cuello, te rompería maldito cuello en dos. Lo sabes, ¿verdad?”, cuestionó el artista.

No obstante, Jason Scoop decidió no quitar el dedo del renglón: “Alec Baldwin, damas y caballeros, un caballero de primera, créanme”. Antes de ingresar a su domicilio, la estrella de la pantalla grande lanzó una última advertencia: “Tomaré esa cámara y te la meteré por el trasero”, finalizó.

