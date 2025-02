Se prepara un documental sobre el rodaje de la película “Rust”

El documental “Last Take: Rust And The Story Of Halyna” se estrenará el 11 de marzo en Estados Unidos, a través de la plataforma de streaming Hulu. Es un trabajo de la directora Rachel Mason que muestra detalles en el rodaje de la película “Rust”, así como el impacto que tuvo la trágica muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Alec Baldwin termina su trabajo en el rodaje de la película “Rust”

“Rust” es un western dirigido por Joel Souza y protagonizado por Alec Baldwin. Durante los ensayos para una escena el actor disparó un revólver cargado, hiriendo accidentalmente a Hutchins, quien falleció poco después. Tras meses de investigaciones se desestimó el caso de homicidio involuntario en contra de Baldwin y la filmación continuó. La película se proyectó en noviembre pasado en el Festival Camerimage de Polonia, pero aún no cuenta con una fecha para su estreno comercial.

Retiran los cargos contra Alec Baldwin por el homicidio involuntario de Halyna Hutchins en el rodaje de ‘Rust’

En un comunicado se informó que el documental de Mason “busca redimir el núcleo de la historia que los medios explotaron: la de una talentosa directora de fotografía cuya historia de vida fue minimizada, pero que al morir les dio a sus colegas una oportunidad inesperada de recuperarse de una pérdida inimaginable, al completar la película que le importaba profundamente”.

Hasta la fecha Alec Baldwin no ha querido ver la película “Rust”, ya que es la experiencia más difícil que ha afrontado en su vida. Hace tres meses el actor dio a conocer que lo que le pagaron por su trabajo fue destinado a Matt Hutchins, el esposo de Halyna. “Terminamos…Y renuncié a mi pago. Les devolví el pago en el presupuesto. Renuncié a todas las ganancias que hubiera para mí. Le di todo a su esposo. Él es el dueño de la película. Creo que su esposo es el único propietario de la película, aunque puedo estar equivocado. Todo se hizo con eso en mente”.

Rachel Mason enfatizó que “Last Take: Rust And The Story Of Halyna” se centra en resaltar el trabajo de Halyna Hutchins, quien era su amiga: “Mi esperanza era hacer películas con ella y apoyarla en todas las que seguramente haría. En el frenesí mediático que siguió a su muerte, todo se sintió como si Halyna hubiera sido borrada y su pérdida eclipsada por las controversias que la rodearon. Nuestra película pretende mantenerla en el centro, al tiempo que ofrece un retrato de la experiencia de aquellos con quienes pasó sus últimos 12 días, que esperamos, a través de sus esfuerzos, ofrezca al mundo un retrato de Halyna que no termine”.

