Asociación de Enfermeras de California impulsa la Ley de Asistencia Sanitaria Garantizada para Todos

Ante los recortes realizados por el gobierno federal a los programas de salud, las integrantes de la Asociación de Enfermeras de California (CNA) solicitaron el apoyo de la Asamblea del Estado de California con el objetivo de impulsar el proyecto de ley A.B. 1900, la Ley de Asistencia Sanitaria Garantizada para Todos de California, también conocida como CalCare.

Dicho programa integral de alta calidad y de pagador único representa para de muchos californianos la única oportunidad de acceder a atención sanitaria cuando la requieran.

Sin embargo, el proyecto lleva tiempo aletargado en la asamblea estatal donde busca de una posible aprobación.

A través de un comunicado, Puneet Maharaj, directora ejecutiva de la CNA, se refirió a la importancia del proyecto y cómo han detenido su avance para evitar que lo aprueben.

“Condenamos esta vergonzosa maniobra de la Asamblea del Estado de California para impedir que CalCare avance en la legislatura.

Las enfermeras saben que los californianos necesitan desesperadamente una asistencia sanitaria garantizada. Llevamos décadas luchando para garantizar que la asistencia sanitaria sea un derecho humano, independientemente de la capacidad de pago de los pacientes”, señaló.

Desde años, las integrantes de la CNA han demostrado ser una organización muy unidad que frecuentemente suele participar en mítines para mejorar la calidad de los servicios de salud en el sector público. (Crédito: Rich Pedroncelli / AP)

Acto seguido, la mujer quien cuenta con una extensa trayectoria enfocada en la defensa de los derechos laborales y la salud pública, reiteró que ha llegado el momento de aprobar el proyecto de ley.

“Cualquier retraso en CalCare repercute directamente en la salud de los californianos. No podemos esperar a que se produzcan los desastrosos efectos de la H.R. 1 ni a que mueran más personas. AHORA es el momento de aprobar CalCare. Nuestros legisladores aún tienen tiempo para hacer lo correcto”, enfatizó.

Cabe señalar que más de 300 organizaciones respaldan a la CalCare, entre ellas la Federación de Sindicatos de California, ACLU California Action, la Asociación de Profesores de California, la Federación de Maestros de California, la Asociación de Empleados Escolares de California, la Asociación de Maestros de California, el Partido de las Familias Trabajadoras de California, The Arc of California, Empleados Profesionales y Técnicos Universitarios; y el Sindicato de Trabajadores del Automóvil (Región 6).

Cabe señalar que los autores conjuntos del proyecto de ley A.B. 1900 son los diputados Ash Kalra, Isaac Bryan, Alex Lee, Liz Ortega y Chris Rogers.