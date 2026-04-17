Horóscopo de hoy para Tauro del 17 abril de 2026

Hoy te convendrá ser muy selectivo, porque estarás especialmente susceptible. Evita estímulos que despierten ira, frustración o impotencia. En cambio, busca música que te inspire y te ayude a conectar con una vibración más serena, capaz de estimular tu espiritualidad.

Horóscopo de amor para Tauro El amor está en el aire y es perfecto para el romance. Sintiéndote cerca de tu pareja encuentras difícil estar alejado de ella y ella siente lo mismo y esto hace que puedan experimentar más formas de hacer el amor. Si eres soltero tu confianza en ti mismo te hace aparecer más atractivo y no estarás solo por mucho tiempo.

Horóscopo de dinero para Tauro Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.