Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este viernes 17 de abril

Amanece en Los Ángeles, que se prepara para vivir un viernes con cielos con ausencia de nubes. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el sur con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 1 y 1 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:20 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:26 h. En total tendremos 13 horas de sol a lo largo de este viernes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana habrá nubes escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 59 y los 82 grados Fahrenheit (15 y 28ºC).

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El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada fresca de esta ciudad abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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