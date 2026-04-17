Predicción del clima en Austin para este viernes 17 de abril

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en Austin, Texas, estará muy nublado. Se espera una temperatura máxima de 88 grados Fahrenheit (31ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 66 grados Fahrenheit (19ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sur, que alcanzará los 11.18 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 15%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 25% para este día. La presión atmosférica media será de 1010.8 hPa, una medición que irá constante durante el día. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:02 h y el crepúsculo será a las 20:00 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que se prevén cielos cubiertos con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas variarán entre los 52 y los 72 grados Fahrenheit (11 y 22ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos revisar a diario nuestro sitio.

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