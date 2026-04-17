Pronóstico del clima en Dallas para este viernes 17 de abril

Este viernes 17 de abril se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 84 grados Fahrenheit (29ºC). La probabilidad de lluvia será del 7% y tendremos más nubes que claros. Además, las predicciones estiman ráfagas de viento de hasta 16.16 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 52 grados Fahrenheit (11ºC), con una probabilidad de precipitación del 58%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 17.4 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:56 h y el crepúsculo será a las 19:59 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se prevén cielos cubiertos con lloviznas generalizadas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 50 y los 64 grados Fahrenheit (10 y 18 grados Celsius). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 80% por la mañana, 2% por la tarde y 80% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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