Un hombre de Gales se declaró culpable de mantener el cuerpo de su madre en un congelador por 3 años

Un hombre en Gales se declaró culpable de haber mantenido el cuerpo de su madre en un congelador durante tres años tras su fallecimiento.

Según medios como BBC y Wales Online, la policía encontró el cuerpo de Sylvia Phillips, de 89 años, en su domicilio de Porthcawl, al sur de Gales, el 17 de febrero.

Tras el hallazgo, Christopher Phillips, de 60 años e hijo de Sylvia, fue arrestado y acusado de sustraer dinero de su cuenta bancaria y de no haber denunciado su muerte a las autoridades, informó Wales Online.

El jueves 16 de abril, Christopher admitió ante el Tribunal de la Corona de Cardiff haber impedido el entierro “legal y digno” de su madre. También confesó haber retirado dinero de su cuenta bancaria tras su muerte, según informó ITV.

Se cree que Sylvia falleció en 2023. Su cuerpo fue encontrado después de que la policía recibiera una llamada de su médico de cabecera, quien expresó su preocupación por su estado de salud.

La causa de la muerte aún no se ha determinado debido a la investigación en curso, indoicó la BBC.

Además de los demás cargos, Christopher también se declaró culpable de dos cargos de fraude, por no haber notificado a las autoridades locales y nacionales el fallecimiento de su madre.

Su abogada, Ruth Smith, solicitó que se aplazara la sentencia de su cliente para que pudiera someterse a una evaluación psiquiátrica.

En una audiencia anterior, celebrada en marzo, la jueza Vanessa Francis le dijo al acusado: “No le pido que se declare culpable hoy, ya que creo que hay más información que todos deben conocer y comprender sobre este caso”, según el medio local South Wales Argus.

El jueves, la jueza Tracey Lloyd-Clarke le comunicó a Christopher que había cometido varios delitos graves y que su sentencia se dictaría el 2 de junio.

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