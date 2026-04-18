Clima de hoy en Houston para este sábado 18 de abril

El clima en Houston, Texas, para este sábado 18 de abril vendrá con cielos prácticamente cubiertos. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 54 grados Fahrenheit (12ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 60 y 99 por ciento. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer será a las 06:52 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:50 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 10.56 mph de máxima en el día y los 14.91 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, tiene una serie de particularidades que lo convierten en un lugar muy especial. Con veranos calurosos e inviernos suaves y sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Pero también es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, mayormente durante el periodo de huracanes.

La media de temperatura en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. Para ser concretos, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que termina condicionando nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero tal vez puede verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser problemático para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es propensa a vivir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual se diseñaron planes de actuación en caso de ser necesario.

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