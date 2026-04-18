Marc Crosas aseguró que Estados Unidos tiene el grupo más bravo de los anfitriones del Mundial 2026

El exjugador del Barcelona, Olympique de Lyon, Celtic, UdeG, Cruz Azul y Tampico Madero, Marc Crosas, nacido en España, pero con corazón mexicano y ahora desde su función como analista de TUDN, se dijo estar listo para lo más espectacular de la UEFA Champions League, Liga MX y Mundial 2026.

Precisamente desde su función como especialista táctico en las transmisiones de este canal deportivo en México y Estados Unidos, adelantó que la etapa de semifinales de la UEFA Champions League será muy espectacular e interesante, así como la liguilla de la Liga MX y el próximo Mundial, donde consideró que el grupo de los Estados Unidos será demasiado bravo.

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“Viene el mundial y he estado revisando los grupos. Muchos hablan de que no, que el grupo de la muerte, pero al final de cuentas tú ves Estados Unidos, su grupo, Paraguay, Australia y Turquía; le ronca ese grupo, sí. Estados Unidos, creo que de los equipos anfitriones, es el que la tiene más difícil, Estados Unidos”, dijo con toda seguridad el exjugador del Barcelona de la Liga de España.

En su análisis mundialista también añadió que: “Porque habiéndose metido Bosnia en el grupo de Canadá en vez de Italia, es un buen equipo, pero no creo que le genere tantos problemas como podría haber hecho Italia. Mientras que con México igual, ¿no? Sin Dinamarca, pero con República Checa, a pesar de que le haya ganado República Checa a Dinamarca, creo que Dinamarca es un mucho mejor equipo”.

Por esa razón sentenció que: “Creo que Estados Unidos, de los equipos anfitriones y más con la actualidad con el momento que vive, es el que la va a tener más difícil. En este sentido, también el grupo L con Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá”.

Lo cierto es que Marc Crosas adelantó que habrá muy buenos partidos en la primera fase del Mundial 2026: “Va a haber partidos muy buenos como un Brasil-Marruecos, hay un Francia-Noruega, hay un Portugal-Colombia, hay un España-Uruguay, o sea, tenemos muy buenos partidos en general, el Argentina-Argelia, ojo porque Argelia es de las mejores selecciones también de África y será complicado”.



Marc Crosas reconoció la complejidad que tendrá en su grupo de Estados Unidos en el próximo Mundial. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

El análisis de la liguilla

Con respecto a la liguilla, dijo que Tigres puede ser el caballo negro de las finales de la Liga MX: “En este sentido y viendo a los ocho que calificarán. Pumas y Pachuca, por lo de la cuestión de los seleccionados, de que quizá no les afecte tanto la selección. Podrían ser los caballos negros, sí, pero en ese sentido, ojo con ellos, porque a Tigres no le van a quitar a nadie probablemente. Tigres va a mantener todo su plantel; va a ser difícil también eso”, expuso el analista de televisión.

También añadió que: “Sabemos lo importante que es la localía para Tigres en el Volcán y además a Tigres no le van a quitar a nadie y sigue avanzando. Sacó un buen resultado contra Seattle Sanders. Ojo con los Tigres porque pueden dar de qué hablar también en la liguilla de México”.

Crosas también resaltó en su análisis de la liguilla que: “Como siempre, hay que esperar una liguilla espectacular, mejores partidos, porque son los del uno al ocho o del 10 para arriba, son los equipos que siempre son competidores. Aunque creo que este torneo ha cambiado un poco a lo que estábamos acostumbrados, porque anteriormente hablábamos del campeón, y así se han dado las finales, ¿eh? En los últimos años no estoy inventando nada”.

El especialista destacó también que: “Desde el tricampeonato del América, es América, luego Tigres, Cruz Azul, América, Rayados, luego se da el Toluca, América, Tigres también. Se ha manejado entre los mismos cinco equipos.

Marc Crosas y la cargada agenda de TUDN en los próximos meses. Crédito: Fabian Meza | Imago7

“Ahora se metió Pumas, se metió Chivas, se metió Pachuca. Xolos ahí ha estado, ¿no? Más o menos creo que ha hecho muy buen trabajo y hemos hablado poco de lo del “Loco” Abreu; me parece un muy buen entrenador, explotando muy bien el talento mexicano”, aseguró Crosas.

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