San Antonio, Texas: el tiempo para hoy domingo 19 de abril

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este domingo 19 de abril. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio tendremos más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 72 grados Fahrenheit (22ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 55 grados Fahrenheit (13ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del noreste, que podría llegar a los 11.18 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 14%.

La presión atmosférica media será de 1026.1 hPa, una medición que irá en aumento. El amanecer será a las 07:04 h y el crepúsculo será a las 20:03 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 72%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas variarán entre los 61 y los 63 grados Fahrenheit (16 y 17ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Álamo posee un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

A lo largo del verano, los termómetros pueden llegar los 100° F, por lo que es importante beber agua y quedarse a cubierto durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y agradables, con una media de unos 50° F.

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