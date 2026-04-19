Tu TV muestra líneas verticales de colores y no sabes por qué: esto es lo que está pasando

Si en algún momento has encendido tu televisor y de repente aparecen líneas verticales de colores cruzando la pantalla de arriba a abajo, lo primero que seguramente piensas es que el aparato ya se dañó sin remedio. Tranquilo, porque en la mayoría de los casos eso no es verdad. Este problema es mucho más común de lo que crees, tiene causas bien identificadas y, en muchos escenarios, tiene solución sin necesidad de comprar un TV nuevo.

Lo que primero debes saber es que esas líneas de colores no aparecen de la nada. Tu televisor está básicamente diciéndote que algo en su interior no está funcionando bien, ya sea a nivel de hardware, de conexiones internas o del sistema de retroiluminación. Y dependiendo de cuál sea el origen del problema, la solución puede ser más sencilla o más técnica, pero en ningún caso deberías resignarte a tirar el equipo a la basura antes de investigar.

Las causas más comunes detrás de las líneas verticales en tu TV

Cuando ves franjas verticales de colores en tu pantalla, hay varios sospechosos principales. El primero y más frecuente es un fallo en la tarjeta T-CON (Timing Controller), que es la placa encargada de controlar la señal de imagen que va hacia el panel. Cuando esta tarjeta falla o tiene un mal contacto, la imagen se distorsiona y aparecen esas molestas rayas.

Otro culpable habitual son los cables flex o cintas flexibles que conectan la tarjeta T-CON con el panel LCD. Estos cables son extremadamente delgados y sensibles, y con el tiempo pueden sulfatarse, doblarse mal o simplemente perder contacto por la vibración del equipo o cambios de temperatura. Cuando eso pasa, la señal de video no llega completa al panel y el resultado son exactamente esas líneas verticales que ves en pantalla.

También puede ser un problema de conexiones HDMI o de cables externos mal enchufados, o incluso un tomacorriente con voltaje inestable que está afectando la calidad de la señal que recibe el televisor. Antes de asumir que el daño es interno, vale la pena revisar todos los cables externos, cambiar el tomacorriente y hacer una prueba con una fuente diferente.

El papel de los LEDs y por qué este problema puede tener solución

Aquí es donde muchos se sorprenden: las luces LED de retroiluminación también pueden provocar anomalías visuales en tu pantalla. Los televisores modernos usan tiras de LEDs detrás del panel para iluminar la imagen. Cuando uno o varios de esos LEDs fallan o se queman, la distribución de luz se vuelve irregular, lo que puede generar zonas más oscuras, manchas o incluso líneas en la imagen.

Lo interesante de este tipo de fallo es que los LEDs quemados son reemplazables. No se trata de cambiar toda la pantalla ni el equipo completo. Un técnico experimentado puede abrir el televisor, localizar qué LEDs están defectuosos y reemplazarlos individualmente o por tiras completas. El costo de este tipo de reparación es considerablemente más bajo que comprar un televisor nuevo y el resultado puede ser prácticamente igual al de un equipo recién salido de la caja.

Además, otro factor que acelera el daño en los LEDs es el sobrecalentamiento. Si tu televisor no tiene buena ventilación o está pegado a una pared sin espacio libre, el calor acumulado deteriora los LEDs más rápido. Así que si ya reparaste el problema, asegúrate de dejar al menos unos 10 centímetros de espacio libre alrededor del equipo para que circule el aire correctamente.

¿Qué puedes hacer tú mismo antes de llamar a un técnico?

Antes de desembolsar dinero en un servicio técnico, hay varias cosas que puedes intentar por tu cuenta. Algunas de ellas son sorprendentemente efectivas y no requieren abrir el televisor:

Reinicia el televisor desenchufándolo completamente de la corriente durante al menos 60 segundos. Esto puede restablecer la comunicación entre las tarjetas internas y eliminar fallas temporales.

desenchufándolo completamente de la corriente durante al menos 60 segundos. Esto puede restablecer la comunicación entre las tarjetas internas y eliminar fallas temporales. Revisa todos los cables externos : HDMI, antena, cables de extensión. Desconéctalos y vuélvelos a conectar firmemente. Un cable flojo puede generar interferencias que se ven como líneas en pantalla.

: HDMI, antena, cables de extensión. Desconéctalos y vuélvelos a conectar firmemente. Un cable flojo puede generar interferencias que se ven como líneas en pantalla. Cambia el tomacorriente : enchufa el televisor directamente a la pared, sin regletas ni extensiones, para descartar que el problema sea de voltaje.

: enchufa el televisor directamente a la pared, sin regletas ni extensiones, para descartar que el problema sea de voltaje. Actualiza el software del televisor : en algunos modelos Smart TV, una actualización de firmware puede corregir errores de procesamiento de imagen que se manifiestan como rayas o líneas.

: en algunos modelos Smart TV, una actualización de firmware puede corregir errores de procesamiento de imagen que se manifiestan como rayas o líneas. Verifica si las líneas aparecen en todas las fuentes: si solo salen con una aplicación o un dispositivo específico, el problema puede estar en ese dispositivo y no en el TV.

Si ninguna de estas soluciones funciona, entonces sí es momento de llevar el equipo a un técnico de confianza. Lo importante es que antes de que te digan que hay que cambiar el panel —que es la reparación más costosa—, exijas que descarten los problemas con los cables flex, la tarjeta T-CON y los LEDs. Muchas veces el técnico de turno va directo a la solución más cara sin haber explorado las alternativas más económicas.

No des por muerto tu televisor hasta no haber investigado bien el problema. La mayoría de las veces, esas líneas de colores tienen una causa identificable y una solución que no te va a costar una fortuna.

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