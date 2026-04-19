“Una carrera que no se volverá a ver”, el legado del Rey Misterio en el deporte mundial

La lucha libre profesional ha tenido figuras emblemáticas, pero pocas han logrado trascender las fronteras del cuadrilátero para convertirse en íconos culturales globales. Denise “Hollywood” Salcedo, especialista en el deporte espectáculo, analizó en una entrevista exclusiva para La Opinión el impacto de Rey Mysterio.

Según la experta, la imagen del gladiador mexicano es reconocible incluso para quienes no consumen este tipo de contenido.

“En los deportes, todos lo reconocen, su máscara está en todos lados, no tienes que ser fan de lucha libre para reconocer su máscara y saber que es bien importante, está por todos lados la verdad”, afirmó Salcedo durante la conversación con Ricardo López Juárez.

Esta visibilidad ha consolidado a Rey Mysterio como el máximo referente de la identidad mexicana en el entretenimiento deportivo internacional.

La revolución técnica de un estilo único

El éxito de este luchador no se limita a su estética, sino a la transformación radical que impuso en la forma de combatir.

Antes de su ascenso, el estilo de los pesos cruceros no gozaba de la exposición estelar en las grandes empresas de Estados Unidos.

Denise Salcedo destacó que, Rey Mysterio rompió los moldes establecidos mediante una agilidad y un repertorio de movimientos aéreos que eran desconocidos para la audiencia masiva de la época.

“Él cambió mucho esto, cuando empezó a hacer lo que estaba haciendo, nadie más lo hacía, los movimientos que comenzó a hacer nadie antes lo hacía”, explicó la especialista.

La capacidad de innovar en el ring permitió que Rey Mysterio abriera puertas a nuevas generaciones de atletas que hoy replican sus técnicas.

Salcedo añade que: “Él puso un mundo nuevo en la lucha libre, inspirando a muchos luchadores, hoy muchos luchan o tratan de luchar así porque vieron al Rey Mysterio, fue el primero en hacerlo”.

El gigante de San Diego que marcó una época

Óscar Gutiérrez, conocido mundialmente como Rey Mysterio, inició su carrera bajo la tutela de su tío, Rey Misterio Sr. Su paso por empresas como AAA, ECW, WCW y finalmente WWE, lo catapultó al estrellato.

Entre sus logros destacan múltiples campeonatos mundiales y su inducción al Salón de la Fama de WWE en 2023. Su legado principal es haber demostrado que el tamaño no es una limitante para alcanzar la cima del éxito en una industria dominada históricamente por atletas de gran tonelaje.

El respeto que genera entre sus colegas es unánime dentro de la industria. Denise Salcedo enfatizó que Rey Mysterio goza de una reputación impecable tanto con el público como con los trabajadores tras bastidores: “Es uno de los luchadores que más respetan los fans y los que están en el mundo de la lucha libre, tiene todo el respeto”. La especialista concluye de forma tajante que estamos ante “una carrera que no se volverá a ver”.

Realidad actual y el camino en WrestleMania 42

La entrevista también abordó el panorama actual de la industria, mencionando el trabajo de empresas como AEW, CMLL y la evolución de Triple A bajo nuevas gestiones.

Con la mirada puesta en WrestleMania 42 en Las Vegas, Salcedo resaltó la importancia de las historias actuales y el sacrificio físico de los luchadores veteranos.

Al mencionar la película The Wrestler, se reflexionó sobre la dureza del retiro y cómo muchos profesionales enfrentan dificultades cuando las luces se apagan, contrastando con la vigencia que aún mantiene Rey Mysterio en la élite.

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