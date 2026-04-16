Lucha libre: Johnnie Robbie, la valiente chicana que vuela tras desafiar a los médicos

Ella es temperamental en el ring, incluso un poco enojona, pero graciosa. Ella es dura e implacable contra sus rivales, pero noble en el combate. Ella es, sobre todo, una mujer fuerte y perseverante que disfruta orgullosa de su identidad latina. No es exagerado decir que Johnnie Robbie es una luchadora como ninguna otra.

“Me vas a tener que dar una paliza para que me rinda”, advierte Johnnie Robbie, de Los Ángeles. “Y me voy a divertir y reír de ti mientras lo haces, incluso si me estás lastimando”.

Esta es la semana más grande del año en el mundo de la lucha libre. WrestleMania 42 se lleva a cabo en Las Vegas. Y Johnnie Robbie está en la ciudad como luchadora independiente, dándolo todo en el ring para perseguir sus sueños y, por qué no, tratar de llegar algún día al llamado “Super Bowl” de la lucha libre.

Solo que para ella todo ha sido más difícil en la vida y en el complicado negocio del wrestling, sobre todo por sus orígenes humildes y los obstáculos que ha tenido que superar, como la indigencia y más recientemente una peligrosa lesión de cuello. “Me dijeron que básicamente no debía de volver a luchar”, reconoce la gladiadora.

Johnnie Robbie (der.), originaria de Los Ángeles, es una estrella ascendente de la lucha libre a pesar de enfrentar mucha adversidad a lo largo de su vida. Crédito: Marc Blair | Cortesía

Johnnie Robbie decidió un día no solo ver, sino practicar lucha

Cuando era muy pequeña, Johnnie Robbie miraba las luchas junto a sus hermanos. Un día, ya de grande, una amistad suya la acercó al ring. “Estaba viendo lucha libre y pensé que en lugar de solo verla, podía practicarla, porque ya había hecho otros deportes cuando era chica y esto podía ser una nueva opción”.

Su interés por la lucha libre empezó a crecer al ir entendiendo, con su ojo muy observador, la disciplina y todo lo que la rodea.

Stephanie Vaquer, Liv Morgan, AJ Lee, Becky Lynch y Charlotte Flair son algunas de las luchadoras estrella que serán parte de WrestleMania 42 en el Allegiant Stadium de Las Vegas este sábado y domingo. Varias de ellas inspiraron a Johnnie Robbie en su recorrido en el pancracio.

Mientras esas gladiadoras estarán actuando ante 60,000 espectadores en el estadio de los Raiders y millones alrededor del mundo a través de las pantallas, Johnnie Robbie estará muy activa en eventos independientes en Las Vegas programados alrededor de WrestleMania.

El miércoles tuvo un evento de la empresa Pandemonium Pro Wrestling y otro de Unapologetic Pro. El jueves, la mujer del Valle de San Gabriel estará en una cartelera de la compañía West Coast Pro (7 pm) y más tarde en otra de Marvelous (10 pm). Y cerrará con participaciones en shows de PrideStyle el sábado (9 pm) y el domingo (8 pm).

“Nosotros que somos independientes definitivamente dependemos de los fans”, explica Robbie acerca de las empresas para las que suele trabajar, apuntando que la economía ha sacado del negocio a muchas de ellas. Ahí no existe el brillo y glamour de gigantes como la WWE o AEW, aunque ella ha aparecido en esta última.

Su momento mágico en la Arena México

La órbita de Johnnie Robbie está sobre todo en empresas como NJPW (su casa), Ring of Honor, Stardom, Pro Wrestling NOAH, Marvelous, Sendai Girls y el legendario Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) mexicano, donde ha dejado muy buenas actuaciones.

De hecho, ella considera que pelear ante 20,000 espectadores en la Arena México como parte del CMLL es uno de sus mejores momentos en el pancracio. “Estaba en shock, asombrada”, recuerda.

Luego vino la lesión de cuello y la cuesta arriba tanto física como mental.

“Tuve que trabajar de verdad fuerte para volver. Ir a Japón y tener mi primer duelo es cuando me di cuenta que se había hecho realidad algo por lo que había trabajado tanto”. Ahí, dice Johnnie Robbie, es cuando se dio cuenta de que la lucha libre era lo suyo, y más importante, “que todo iba a estar bien”.

Las habilidades de la luchadora angelina Johnnie Robbie en el ring son incuestionables. Ella es vista como futura estrella de la lucha libre tras superar una peligrosa lesión de cuello. Crédito: Marc Blair | Cortesía

Susto por lesión de cuello y un retorno ejemplar al ring

Tras un inicio de carrera en la lucha libre muy promisorio luego de aprender la disciplina en el ‘dojo’ de New Japan Pro Wrestling (NJPW), Johnnie Robbie se perfiló como una futura estrella del pancracio, sobre todo en la costa oeste. Su estilo en el ring, con arrojo, y también su actitud “chicana”, como ella lo menciona, le ayudaron a ganarse un sitio en el mundo de la lucha.

Pero Johnnie Robbie se lastimó el cuello en 2023. Ella dice que la lesión se produjo durante un entrenamiento y que era como si se lo hubiera roto. El diagnóstico médico fue de un serio desgarre de ligamento. Ella se vio obligada a reposar con la incertidumbre de si volvería al cuadrilátero. Fue más de un año de inactividad, tiempo en el cual la mujer angelina se limitó a patinar sobre ruedas. Eso sí, en ningún momento renunció a la lucha libre.

“La historia de Johnnie es de verdad inspiradora”, dice el luchador Rocky Romero, quien trabaja con las empresas NJPW y AEW. “Después de superar una difícil lesión que pudo haber terminado su carrera, ella peleó para regresar y ha podido luchar alrededor del mundo”.

El también entrenador y promotor ha sido testigo del arduo trabajo de Johnnie Robbie, pues la luchadora angelina ha entrenado bajo su guía en Los Ángeles. Romero cree que ella se convertirá en una estrella.

“Su ética de trabajo, perseverancia y talento hacen de ella alguien con todas las herramientas para convertirse en una gran estrella en el negocio de la lucha libre. Ella continúa liderando con el ejemplo en la Academia NJPW y está más que lista para el siguiente nivel”.

Robbie, al describirse como luchadora, dice: “Ellos verán a alguien que no es la más alta, que no es la más fuerte, pero que no está dispuesta a retroceder. Esa es la manera de la gente con nuestras raíces: nos enseñan a seguir empujando sin importar los obstáculos, ya sea que hayas nacido aquí o no. Eso es lo que hacemos los latinos”.

El reto de un trabajo regular y siempre estar lista para luchar

Como muchos otros en la lucha libre, Johnnie Robbie empieza a estar muy ocupada los fines de semana, pero ella de todos modos necesita tener un trabajo regular. No es un balance sencillo de mantener en su campo y muchas veces implica escasas horas de sueño.

La luchadora dice que recientemente se encontraba en San Francisco un domingo alrededor de las 7 pm tras un show y regresó a casa en Los Ángeles a las 2 am del lunes. Tuvo que levantarse a las 5:30 am para estar lista y presentarse a su trabajo, que es en un área administrativa.

“Eso da una idea de cómo son los horarios para dormir y una pista de cómo es viajar en este trabajo”, dice Johnnie Robbie, quien apunta que durante la semana también tiene que darse tiempo para entrenar. Ella dice que trata de hacerlo cinco o seis veces por semana. Pero entrenar es más complicado si se encuentra en medio de viajes para funciones.

Luego está la parte de la alimentación, que tampoco es sencilla. “Muchos luchadores batallamos porque, de nuevo, nos encontramos constantemente de gira. Viajar te dificulta la preparación de comida y muchos de nosotros tenemos trabajos de nueve a cinco si aún no hemos firmado ese gran contrato”, explica, admitiendo que en ocasiones lo más fácil es detenerse en medio del camino a comer tacos.

La meta es el gran contrato, pero disfrutando el recorrido

La meta de Johnnie Robbie es, obviamente, triunfar en la lucha libre, que la gente la reconozca y poder viajar más para actuar en funciones en otros países, especialmente Japón, donde ha tenido enriquecedoras estancias. Pero ella, con humildad, explica que el recorrido para llegar a esa meta -y no solo el ansiado contrato- es parte del encanto.

“Obviamente el mayor objetivo sería tener ese gran contrato, pero yo estoy muy contenta construyendo mi nombre si eso es lo que necesito hacer… Los latinos, las latinas, nosotros siempre vamos al frente. Así que yo voy a seguir haciéndolo hasta que tenga que parar”, asegura.

El simple hecho de estar en esta posición ya es una conquista para alguien que en algún momento tuvo que lidiar con situación de calle. Haber sido indigente es algo que ha hecho a Johnnie Robbie más fuerte mentalmente y con mayor perspectiva.

“Crecí con padres tratando de sobrevivir en California, tratando de poder vivir en Estados Unidos como todos”, comparte. “Pero ellos solo tratan de llegar al fin de mes. Yo soy el producto de eso. Soy el producto de padres que provienen de padres que no tenían nada”.

Si la pobreza de otros tiempos no la detuvo, si una peligrosa lesión de cuello tampoco la frenó y ella sigue lanzándose desde la tercera cuerda para satisfacer a los fans, entonces posiblemente nada detenga a Johnnie Robbie en su lucha por alcanzar la meta. Su hambre es ilimitada.

“Perdón por mi lenguaje, pero al diablo con todo”, dice acerca de los riesgos en su profesión. “Yo prefiero hacer esto que cualquier otra cosa en el mundo”.

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