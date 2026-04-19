IShowSpeed lució en el día 1 de WrestleMania 42 en Las Vegas

El creador de contenido estadounidense, IShowSpeed, tuvo una participación protagónica durante la primera noche de WrestleMania 42 celebrada en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

A pesar de que su equipo, conformado por Logan Paul y Austin Theory, no obtuvo la victoria, el streamer acaparó la atención del público por sus intervenciones físicas contra LA Knight y los Usos.

Desde el inicio del combate, el joven influencer demostró sus habilidades atléticas al realizar un salto mortal hacia atrás desde la cuerda superior del cuadrilátero.

Esta maniobra marcó el ritmo de una contienda donde IShowSpeed fue el centro de los ataques y de los momentos más dinámicos de la jornada inaugural en la denominada “Ciudad del Pecado”.

IShowSpeed makes an insane jump on Logan Paul at WrestleMania pic.twitter.com/8CLkTAK3RR — FearBuck (@FearedBuck) April 18, 2026

Tensión en el equipo y desenlace del combate

La falta de coordinación entre los integrantes de “The Vision” provocó fricciones internas que afectaron el resultado final de la lucha. Un momento de distracción generado por una discusión entre Theory e IShowSpeed permitió que LA Knight tomara el control de las acciones, logrando aplicar su movimiento final para asegurar el triunfo del equipo técnico.

Tras la derrota, la tensión escaló cuando Logan Paul agredió a su propio compañero, acusándolo directamente de haber arruinado su momento en el evento más grande de la empresa.

Según reportes de Uncrowned, Paul gritó a IShowSpeed que el resultado negativo era su responsabilidad: “Me costaste mi ‘Mania”, sentenció el luchador y también influencer antes de intentar castigarlo sobre la mesa de comentaristas.

El contraataque sobre la mesa de comentaristas

La situación dio un giro inesperado cuando los ganadores del combate regresaron al ring para auxiliar al streamer y atacar a Logan Paul con un movimiento conjunto.

En un acto de justicia deportiva, permitieron que IShowSpeed tuviera su propio momento de gloria frente a los miles de aficionados presentes en el estadio de Las Vegas.

El desenlace de este segmento ocurrió cuando el creador de contenido se posicionó en la parte más alta de uno de los postes del ring.

Desde esa altura, IShowSpeed ejecutó un “frog splash” sobre el cuerpo de Logan Paul, rompiendo la mesa de anuncios y concretando una de las secuencias más compartidas de la noche en redes sociales.

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