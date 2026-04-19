Pat McAfee termina en camilla tras brutal ataque en WrestleMania 42, en medio de caos y polémica

La primera noche de WrestleMania 42 dejó momentos inolvidables, pero ninguno tan impactante como el protagonizado por Pat McAfee, quien tuvo que ser retirado en camilla tras una violenta secuencia que rápidamente se volvió tendencia. El evento en Las Vegas estuvo cargado de drama, giros inesperados y combates intensos, pero la situación del comentarista acaparó la conversación global.

Pat McAfee: de árbitro improvisado a víctima de un ataque brutal

El momento clave de la noche llegó durante el combate estelar entre Cody Rhodes y Randy Orton por el Campeonato Indiscutido de WWE. En medio del caos, Pat McAfee intervino como árbitro improvisado tras un RKO sobre el oficial original.

Sin embargo, la tensión escaló rápidamente. La cuenta no prosperó, lo que provocó la furia de Orton, quien descargó su frustración contra McAfee con un ataque directo que lo dejó fuera de combate. Este momento cambió por completo el rumbo de la lucha.

Mientras el exjugador de la NFL quedaba tendido, Rhodes aprovechó para ejecutar su Cross Rhodes y llevarse la victoria.

RANDY ORTON RKO’S PAT MCAFEE AND CODY RHODES RETAINS 😳 #WrestleMania pic.twitter.com/ev8bUGEEuA — Netflix Sports (@netflixsports) April 19, 2026

Salida en camilla tras pelea con Jelly Roll en WrestleMania 42

Las alarmas aumentaron aún más cuando, tras el combate, Pat McAfee volvió a verse involucrado en una secuencia física, esta vez junto al cantante Jelly Roll.

El impacto de la escena fue tal que el comentarista tuvo que ser retirado en camilla, generando preocupación inmediata entre aficionados y analistas.

Caos total en el evento estelar: Orton desata la polémica

El cierre de la velada no solo dejó a Pat McAfee afectado, también elevó la rivalidad entre Rhodes y Orton.

Tras perder el combate, Orton atacó brutalmente al campeón con el cinturón y remató con una patada a la cabeza —un movimiento restringido—, dejando abierta una nueva polémica dentro de WWE.

Otros resultados destacados de la noche 1: títulos, traiciones y sorpresas

El evento tuvo múltiples momentos clave:

· Liv Morgan derrotó a Stephanie Vaquer y se convirtió en campeona mundial tras intervención externa.

· Gunther sometió a Seth Rollins aprovechando una lesión en la rodilla.

· Becky Lynch venció a AJ Lee para conquistar el Campeonato Intercontinental Femenino.

· Paige regresó y ganó el título en parejas junto a Brie Bella.

· Jacob Fatu superó a Drew McIntyre en una lucha sin reglas.

· LA Knight lideró la victoria en la lucha inaugural tras error de IShowSpeed.

Noche 2 de WrestleMania 42: CM Punk, Penta, Rey Mysterio y Dominik Mysterio

Hoy continuarán las acciones en Wrestlemania 42 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, con una cartelera cargada de estrellas y campeonatos en juego. El evento principal de la Noche 2 estará protagonizado por CM Punk, quien defiende el Campeonato Mundial de Peso Pesado ante Roman Reigns en una de las luchas más esperadas del año.

Además, destacan combates como Jade Cargill frente a Rhea Ripley por el Campeonato Femenino, mientras la superestrella mexicana Penta expondrá el Campeonato Intercontinental en una espectacular lucha de escaleras ante rivales como Rey Mysterio, Dragon Lee y Rusev.

La jornada también incluye duelos de alto impacto como Brock Lesnar contra Oba Femi, Finn Bálor ante Dominik Mysterio y Sami Zayn frente a Trick Williams por el título de Estados Unidos, consolidando una segunda noche que promete mantener la intensidad y el drama vistos en la noche 1.

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