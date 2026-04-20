Horóscopo de hoy para Acuario del 20 abril de 2026

Hoy enfrentarás con una mirada más libre asuntos del pasado y quizá surja la idea de renovar tu hogar o transformar algo importante en tu espacio. Por la tarde adoptarás una actitud juguetona que te revitalizará. Si tienes hijos, el diálogo cercano favorecerá el vínculo.

Horóscopo de amor para Acuario Tu intento de proveer a aquellos que más te importan lo haces con la amabilidad y atención extra que ellos merecen. Ellos te aprecian por darles ese reconocimiento y admiran tu entusiasmo y confianza. De regreso tiene las oportunidad única de apreciarlos en una manera diferente, más cautivadora.

Horóscopo de dinero para Acuario Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.