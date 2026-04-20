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Horóscopo de hoy para Aries del 20 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 20 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Aries

(03/21 – 04/19)

Tienes talentos dormidos que conviene poner en marcha si deseas prosperar. Amigarte con las nuevas tecnologías puede abrirte oportunidades para mejorar tus ingresos. Por la tarde, oxigénate con la vibra fraterna: charlas, novedades y risas compartidas renovarán tu ánimo.

Horóscopo de amor para Aries

Estas más certero sobre tu futuro romántico y priorizas tus preocupaciones principales. Si estas en una relación estable necesitas incluir a tu pareja en tus decisiones. Si eres soltero, evalúa tu situación, examina a dónde vas y dale sentido a tus sueños no realizados, enfócate en hacerlos realidad.

Horóscopo de dinero para Aries

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraAries

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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