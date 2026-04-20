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Horóscopo de hoy para Escorpio del 20 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 20 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

El terreno romántico podría traer giros inesperados y alguna sorpresa, por lo que conviene mantener una actitud abierta ante lo que surja. Por la noche, la intimidad tendrá un tono transformador. Recuerda que el diálogo y la picardía despiertan fantasías y complicidad entre las sábanas.

Horóscopo de amor para Escorpio

Si tu relación está bajo presión, estas malhumorado y poco entusiasta y tu pareja se enoja contigo por tu falta de atención, es probable que estés resentido. Se mas considerado co los demás y déjales saber porque no estas contento, y acepta que estas situaciones no necesariamente son un problema.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Nunca malgastes tu tiempo comprando cosas por frustración, a menos que sean cosas triviales que te reconforten que puedas pagar, disfrutar y tirar. Asegurate de no hacer compras mayores o compromisos financieros a menos que sean absolutamente necesarios. Si lo tienes que hacer trata de manejarlo de una forma clara y que no haya forma de que se revierta negativamente.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Estas sufriendo una mala actitud en tu manera de hacer el amor y básicamente estas siendo egoísta. En realidad no te importa si tu pareja está totalmente satisfecha mientras tu lo estés. No dejes que esto pase muy seguido, o tu felicidad doméstica puede terminarse súbitamente. El sexo podría desaparecer completamente, después de todo quien ¿quiere hacer el amor con un egoísta?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Escorpio Horóscopo de hoy
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