Horóscopo de hoy para Leo del 20 abril de 2026

Gracias a tu dedicación, alcanzarás un objetivo y comprobarás que es posible superar barreras profesionales cuando recurres a tu creatividad e inventiva. Por la tarde, una oportunidad especial podría llegar a través de un amigo. Mantente atento y da la bienvenida a los vínculos que suman.

Horóscopo de amor para Leo Enfocas tu atención en tu pareja y pareces más listo mostrarles afecto. Un conocimiento elevado de tu situación te permite entender claramente lo que dicen los demás. Reconoces a aquellos en quienes puedes confiar completamente, en caso de que necesites de su ayuda o asistencia en cualquier momento.

Horóscopo de dinero para Leo Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.