Horóscopo de hoy para Leo del 20 abril de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 20 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Gracias a tu dedicación, alcanzarás un objetivo y comprobarás que es posible superar barreras profesionales cuando recurres a tu creatividad e inventiva. Por la tarde, una oportunidad especial podría llegar a través de un amigo. Mantente atento y da la bienvenida a los vínculos que suman.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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