Horóscopo de hoy para Sagitario del 20 abril de 2026

Si decides hacer horas extras o sumar tareas a tu jornada, procura que ese esfuerzo realmente contribuya a mejorar tu calidad de vida. Por la tarde, déjate sorprender por esa persona cómplice. Seguirle el juego con un gesto divertido promoverá la complicidad y oxigenará el vínculo.

Horóscopo de amor para Sagitario Logras mucho más cuando te concentras en un curso específico. Sin embargo, tu deseo por reconocimiento personal entra en conflicto con tu declaración previa de intenciones románticas. Esta inconsistencia no es probable que sea bien recibida por aquellos que olvidaste pensando que estas seriamente interesado en ellos.

Horóscopo de dinero para Sagitario Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.