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Horóscopo de hoy para Sagitario del 20 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 20 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Si decides hacer horas extras o sumar tareas a tu jornada, procura que ese esfuerzo realmente contribuya a mejorar tu calidad de vida. Por la tarde, déjate sorprender por esa persona cómplice. Seguirle el juego con un gesto divertido promoverá la complicidad y oxigenará el vínculo.

Horóscopo de amor para Sagitario

Logras mucho más cuando te concentras en un curso específico. Sin embargo, tu deseo por reconocimiento personal entra en conflicto con tu declaración previa de intenciones románticas. Esta inconsistencia no es probable que sea bien recibida por aquellos que olvidaste pensando que estas seriamente interesado en ellos.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Las aventuras sexuales de alto vuelo no están en tu agenda. En lugar de pasión tu lo sientes como algo sencillo. Agarra a tu pareja y métanse a la cama. Lo harás bien sin esa tonta ropa interior e intentos absurdos de buscar nuevas posiciones. En este momento lo que necesitas es un practico deleite.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Sagitario
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