window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 20 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 20 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Las estrellas te invitan a observar tu situación con una mirada más amplia, como si tomaras distancia para ver el panorama completo. Esa perspectiva te ayudará a decidir mejor tus próximos pasos. Por la tarde, los temas financieros cobrarán relevancia y escuchar propuestas abrirá oportunidades.

Horóscopo de amor para Tauro

Tu vida romántica está caracterizada por mucho amor y afecto. El calor que muestras a tu pareja y armoniosamente reciproco. Si eres soltero puede ser que encuentres a la pareja perfecta, o que le digas a alguien cuanto te importa. No te decepciones si no funciona, disfruta los sentimientos que hacen de su relación algo especial.

Horóscopo de dinero para Tauro

Eres completamente realista en lo que respecta al dinero, tienes buenos instintos para tomar las decisiones correctas. Esto te dará confianza para escuchar a tus buenos instintos. De esta forma puedes encontrar nuevos socios de negocios que pronto te estarán agradecidos. Estos contactos pueden ser útiles en el futuro.

Horóscopo de sexo paraTauro

Una fase altamente erótica está iniciando para ti y tu pareja. Aun en las situaciones ordinarias de todos los días dejan saber sus sentimientos el uno por el otro. Pueden fácilmente terminar haciendo el amor a toda prisa en el impulso del momento. No conoces límites, así que puede ser que la recámara termine descuidada.

