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Horóscopo de hoy para Virgo del 20 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 20 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Las primeras horas del día serán beneficiosas para tu evolución, ya que tu mente estará abierta y muchas preguntas encontrarán respuesta. Por la tarde deberás concentrarte en diversos compromisos. Tu capacidad para organizarte y responder con eficacia será clave para cumplir expectativas.

Horóscopo de amor para Virgo

La restricción y la cabeza fría son las mejores maneras de controlar tus emociones. Si te sientes agitado, asegúrate de no decir nada que moleste a aquellos que más te importan, podrías arrepentirte después. Es posible que tengas que considerar seriamente y delimitar el daño actual para tratar de cambiar tus nervios agotados.

Horóscopo de dinero para Virgo

Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Noches familiares y confortables de pasión están agendadas, parece ser que perdiste el gusto por los encuentros casuales. Añoras las comidas románticas y el placer de compartir un baño de burbujas. Consiéntanse uno al otro con masajes corporales y afecto. ¡De esta manera llegas a conocer el cuerpo de tu amante todo de nuevo!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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