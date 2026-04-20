La indignación que desató la imagen de un soldado israelí destruyendo una talla de Jesucristo en Líbano

La imagen de un soldado israelí que golpea con un mazo una figura de Jesucristo en el sur del Líbano ha generado numerosas condenas, en un caso por el que el primer ministro de Israel prometió “medidas severas”.

Los vecinos de la localidad libanesa de Debel aseguran que el crucifijo estaba frente a la casa de una familia en ese lugar que ha quedado en medio de los combates del ejército israelí contra la milicia chiita de Hezbolá.

El sacerdote Fadi Flaifel, líder de la congregación cristiana de Debel, le dijo a la BBC que rechazaban “totalmente la profanación de la cruz, nuestro símbolo sagrado, y de todos los símbolos religiosos”.

“Va en contra de la declaración de derechos humanos y no refleja civismo”, expresó. Aseguró que ya se habían producido actos similares anteriormente.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró en X que estaba “atónito y entristecido” tras enterarse de que “un soldado de las FDI dañó un ícono religioso católico en el sur del Líbano”.

“Condeno el acto en los términos más enérgicos. Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación penal sobre el asunto y tomarán medidas disciplinarias severas y adecuadas contra el infractor”, añadió.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que analizaban el incidente “con gran severidad y enfatizan que la conducta del soldado es totalmente incompatible con los valores que se esperan de sus tropas”.

Las FDI afirmaron que “se tomarán las medidas adecuadas contra los implicados” y que estaban colaborando con la comunidad cristiana para “devolver la estatua a su lugar”.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, quien es un ministro bautista, respondió el X que “se necesitan consecuencias rápidas, severas y públicas”.

Condenas por el caso

Adeeb Joudeh AlHusseini, el custodio de las llaves de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, condenó el incidente en un comunicado: “No se trata de un incidente aislado, sino de una violación directa de una santidad que va más allá de la piedra y la madera para atentar contra la dignidad de la fe misma”, dijo.

El acto, continuó AlHusseini,, pone de manifiesto “la fragilidad de la retórica que proclama el respeto por las religiones mientras que las prácticas sobre el terreno la contradicen”, y pidió una “postura clara e inequívoca que ponga fin a cualquier violación de los lugares sagrados”.

Getty Images: Las imágenes circularon ampliamente en redes sociales, lo que generó rechazo y condenas.

Figuras públicas conservadoras de EE.UU. no tardaron en denunciar la imagen del soldado israelí golpeando la estatua de Jesús. “Horrible”, escribió Matt Gaetz, exasesor del presidente Donald Trump y excongresista, al compartir la foto.

La excongresista estadounidense Marjorie Taylor Greene también compartió la imagen y escribió: “‘Nuestro mayor aliado’ que se lleva miles de millones de dólares de nuestros impuestos y armas cada año”.

Las encuestas indican que recientemente ha habido una caída en el apoyo a Israel en EE.UU. Una encuesta reciente del Pew Research Center, un centro de estudios con sede en EE.UU., sugirió que el 60% de los estadounidenses tenía una opinión desfavorable de Israel, frente al 53% del año pasado.

Ya en marzo se produjo una protesta internacional después de que la policía israelí impidiera al máximo líder católico romano en Jerusalén entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro para oficiar una misa de la celebración de Domingo de Ramos. La policía israelí afirmó que se trataba de una medida de seguridad debido a la guerra con Irán.

El embajador Huckabee calificó ese episodio como una “desafortunada extralimitación que ya está teniendo importantes repercusiones en todo el mundo”.

Dado que las restricciones israelíes permitían en ese momento reuniones religiosas de hasta 50 personas, Huckabee afirmó que la decisión de negar la entrada a los líderes eclesiásticos era “difícil de entender o justificar”.

Un informe de 2025 del Centro Rossing, una organización con sede en Jerusalén cuyo objetivo es fomentar mejores relaciones interreligiosas en Tierra Santa, describe un “reciente aumento de la animosidad manifiesta hacia el cristianismo”, atribuyéndolo a “una polarización cada vez más profunda y a tendencias políticas ultranacionalistas”.

Getty Images: Miles de personas han muerto, la gran mayoría en Líbano, por la guerra de Israel con Hezbolá.

En medio del fuego

El incidente se produjo mientras miles de soldados israelíes siguen ocupando una amplia zona del sur del Líbano después de que el viernes entrara en vigor un alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Esto ha puesto fin a seis semanas de combates entre las FDI y Hezbolá, aunque ambas partes se han acusado mutuamente de violaciones.

Las FDI han publicado un mapa que muestra lo que denominan una “zona de defensa avanzada” sobre la que pretenden mantener el control. Afirman que su objetivo es impedir que Hezbolá lance misiles contra el norte de Israel y evitar que sus operativos intenten realizar incursiones transfronterizas.

Hezbolá comenzó los ataques aéreos contra Israel en apoyo a Irán dos días después de que las FDI y las fuerzas de Estados Unidos iempezaranh a bombardear el territorio iraní.

Israel inició una campaña militar el 2 de marzo por la que más de un millón de libaneses han sido desplazados y en la que más de 2.290 personas han muerto, incluidos 177 niños y 100 trabajadores sanitarios, según las autoridades libanesas.

También 13 soldados israelíes y dos civiles han muerto a causa de los ataques de Hezbolá en el mismo período, según funcionarios israelíes.

BBC:

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