Las sospechas de uso de información privilegiada para manipular los mercados que se ciernen sobre la presidencia de Trump

A lo largo del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los corredores de bolsa han estado apostando millones de dólares en acciones justo antes de que haga importantes anuncios.

La BBC ha examinado los datos del volumen de transacciones en los mercados financieros y los ha comparado con algunos de los pronunciamientos del presidente que han afectado el mercado bursátil.

Se encontró un patrón consistente de alzas pronunciadas solo pocas horas antes -algunas veces solo minutos- de que un mensaje en las redes sociales o una entrevista en los medios se hicieran públicos.

Algunos analistas afirman que eso tiene todas las señales características del tráfico ilegal de información privilegiada, que algunos utilizan para apostar en el mercado basándose en información que no está disponible al público en general.

Hay quien afirma que la situación es más compleja y que algunos operadores se han vuelto más hábiles a la hora de anticipar las intervenciones del presidente.

Aquí están cinco de los ejemplos más significativos.

9 de marzo de 2026: “La guerra está prácticamente acabada”

Algunos de los mayores movimientos bursátiles se han dado en las transacciones de petróleo y los mercados futuros.

Nueve días después del inicio de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, Trump declaró en una entrevista al noticiero CBS News que la guerra estaba “prácticamente acabada”.

18:29 GMT: las apuestas al petróleo se disparan.

las apuestas al petróleo se disparan. 19:16 GMT: Trump anuncia que la guerra está casi acabada.

Trump anuncia que la guerra está casi acabada. 19:17 GMT: el petróleo se desploma un 25%.

El primer momento en el que el público se hubiera enterado de la entrevista fue a las 15:16, hora de Washington (19:16 GMT), cuando el reportero aludió a esta en un mensaje en X.

Los operadores del mercado petrolero reaccionaron a esta noticia de que la guerra terminaría mucho antes de lo esperado vendiendo acciones del crudo, con lo que los precios se desplomaron en un 25%.

Sin embargo, los datos del mercado indican un enorme aumento en las apuestas vaticinando la caída del petróleo a las 18:29 GMT; un total de 47 minutos antes del mensaje del reportero.

Los especuladores que hicieron esas apuestas habrán ganado millones de dólares del movimiento en los precios del crudo.

23 de marzo de 2026: “Una completa y total resolución de las hostilidades”

El 23 de marzo, a escasos dos días de amenazar con “aniquilar” las plantas de energía de Irán, Trump publicó en su red social Truth Social que Washington había sostenido “CONVERSACIONES MUY BUENAS Y PRODUCTIVAS” con Teherán sobre una “COMPLETA Y TOTAL RESOLUCIÓN” de las hostilidades.

Cayó como una gran sorpresa para los observadores diplomáticos y para los especuladores.

10:48-10:50 GMT: las apuestas al petróleo se disparan.

las apuestas al petróleo se disparan. 11:04 GMT: Trump publica un mensaje en redes sobre la “total resolución” de las hostilidades.

Trump publica un mensaje en redes sobre la “total resolución” de las hostilidades. 11:05 GMT: el petróleo cae un 11%.

Inmediatamente, las acciones subieron y el precio de referencia del crudo de EE.UU. -que había estado subiendo- cayó agudamente.

Tal como la BBC lo reportó en su momento, 14 minutos antes del mensaje en redes sociales del presidente, hubo un número inusualmente alto de apuestas sobre el precio de petróleo de EE.UU.

El mismo patrón se vio con los operadores que compraban contratos de crudo Brent, el otro importante precio de referencia del petróleo.

El movimiento bursátil parecía “anormal, sin duda”, opinó un analista de petróleo a la BBC en ese momento.

9 de abril de 2025: pausa en el “Día de la Liberación”

Alejándonos de la guerra en Medio Oriente, hay otros ejemplos de actividad bursátil que han llamado la atención.

El 2 de abril del año pasado, Trump anunció lo que llamó el “Día de la Liberación”, una amplia imposición de aranceles a las importaciones de prácticamente todos los países del mundo.

Los mercados bursátiles alrededor del mundo se desplomaron.

Pero una semana después, cuando Trump anunció un “pausa” de 90 días en las tarifas impuestas a todos los países, excepto China, los mercados bursátiles se dispararon.

El índice de referencia S&P 500 (que sigue la capitalización bursátil de las 500 empresas más grandes en EE.UU.) saltó un 9,5%, una de las alzas en un día más enormes desde la Segunda Guerra Mundial.

GETTY IMAGES. El 2 de abril 2025, Trump impuso aranceles a prácticamente todos los países del mundo, pero una semana después anunció que haría una pausa de 90 días.

17:00 GMT: los especuladores empiezan a realizar grandes apuestas a la subida del mercado bursátil.

los especuladores empiezan a realizar grandes apuestas a la subida del mercado bursátil. 17:18 GMT: Trump anuncia una pausa de los aranceles.

Trump anuncia una pausa de los aranceles. 17:19 GMT: se inicia una subida histórica de los mercados bursátiles.

Otra vez, un inusual patrón de transacción bursátil precedió estos eventos, con un número inusualmente alto de apuestas ante sdel anuncio en un fondo que replica el S&P 500.

El número de contratos intercambiados saltó a más de 10.000 por minuto justo después de las 17:00 GMT. A primera hora del día, el número había estado en unos cientos.

Algunos especuladores apostaron más de US$2 millones a que el mercado bursátil subiría ese día, a pesar de que había sufrido siete días seguidos de pérdidas. El enorme auge les habría generado ganancias de casi US$20 millones.

Mas tarde esa semana, varios altos senadores demócratas escribieron a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) instando a la agencia reguladora financiera que investigara si las declaraciones del presidente “enriquecieron a personas con información privilegiada y amigos del gobierno a expensas del público estadounidense”.

Cuando la BBC le preguntó a la agencia si había investigado estas acusaciones, un portavoz de la SEC rehusó hacer comentarios.

Entretanto, la Casa Blanca no respondió a las solicitudes de la BBC para que comentara sobre cualquiera de las actividades bursátiles inusuales analizadas en este reporte.

REUTERS. Un usuario ganó US$436.000 al apostar a que Nicolás Maduro sería destituido de su cargo presidencial a finales de enero 2026.

3 de enero de 2026: la captura de Maduro

Diciembre de 2025: se crea la cuenta Burdensome-Mix.

se crea la cuenta Burdensome-Mix. 2 de enero de 2026: la cuenta apuesta U$32.000 a la caída de Maduro.

la cuenta apuesta U$32.000 a la caída de Maduro. 3 de enero de 2026: Maduro es capturado y Burdensome-Mix gana US$436.000.

El reciente crecimiento de los mercados de pronósticos online también ha atraído el escrutinio de los observadores.

Las plataformas impulsadas por blockchain (cadena de bloques) como Polymarket y Kalshi ofrecen a los usuarios la oportunidad de especular sobre cualquier cosa desde el clima hasta el béisbol y la política exterior de EE.UU.

El hijo del presidente Trump, Donald Trump Jr, es inversionista en Polymarket y forma parte de su consejo asesor. También ejerce como asesor estratégico de Kalshi y la BBC se puso en contacto con él para recabar sus comentarios.

En diciembre de 2025, un usuario creó una cuenta en Polymarket llamada Burdensome-Mix. El 30 de diciembre, puso la primera apuesta a que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro sería destituido a finales de enero 2026.

Entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, Burdensome-Mix apostó un total de US$32.500 a ese evento.

Cuando Maduro fue capturado por las fuerzas especiales de Estados Unidos al día siguiente, Burdensome-Mix ganó US$436.000.

Poco después, la cuenta cambió su nombre de usuario y no ha colocado más apuestas desde entonces.

28 de febrero de 2026: los ataques contra Irán

Febrero de 2026: creación de seis cuentas en Polymarket.

creación de seis cuentas en Polymarket. 28 de febrero: las cuentas ganan entre ellas US$1,2 millones.

Según el análisis de blockchain del sitio web Bubblemaps, en febrero se crearon seis cuentas en Polimarket.

Todas colocaron apuestas a que se produciría un ataque de EE.UU. contra Irán antes del 28 de febrero. Cuando los ataques fueron confirmados por el presidente Trump en horas tempranas de ese día, las cuentas ganaron un beneficio conjunto de US$1,2 millones.

Cinco de esos seis usuarios no han colocado más apuestas desde entonces, pero la reciente actividad de una de esas cuentas muestra que ha ganado otros US$163.000 al vaticinar correctamente y apostar a un cese el fuego entre EE.UU. e Irán para el 7 de abril, que fue anunciado por Washington y Teherán ese mismo día.

GETTY IMAGES. Donald Trump Jr, hijo de presidente, es inversionista en Polymarket, una plataforma donde se puede especular en la política exterior de EE.UU., entre muchas otras cosas.

Polymarket le dijo a la BBC que “aplica, mantiene y hace cumplir los estándares más altos de de integridad en el mercado”, añadiendo que trabaja “proactivamente” con los reguladores y las autoridades en ese sentido.

En marzo de este año, tanto Polymarket como Kalshi delinearon reglas nuevas para tomar medidas enérgicas contra el tráfico de información privilegiada.

Los mercados de pronósticos están bajo la jurisdicción de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés).

La CFTC no respondió a una solicitud de comentarios de la BBC, pero su presidente recientemente le expresó a un comité del Congreso que su organización tenía una política de “tolerancia cero” para con el fraude y el tráfico de información privilegiada.

También se ha sabido que la Casa Blanca envió un correo electrónico interno al personal el mes pasado, advirtiéndoles que no utilizaran información privilegiada para colocar apuestas en los mercados de pronósticos.

El portavoz Davis Ingle manifestó a la BBC en ese momento que “cualquier insinuación de que funcionarios de la Administración participan en dicha actividad sin pruebas es una información infundada e irresponsable”.

Difícil de comprobar

El tráfico de información privilegiada ha sido ilegal para casi todos los estadounidenses desde la aprobación de la Ley de Valores de 1933.

Luego fue extendida para incluir a los funcionarios del gobierno de EE.UU. en 2012, aunque hasta la fecha nadie ha sido procesado bajo esa ley.

Paul Oudin, un profesor que se especializa en leyes de regulación financiera de la Escuela Superior de las Ciencias Económicas y Comerciales, ESSEC, señala que las reglas son difíciles de hacer cumplir.

“Las autoridades financieras no seguirán un caso si no pueden descubrir quién es la fuente de información”, comenta Oudin.

Ninguna de las autoridades financieras de EE.UU. contactadas por la BBC ha reconocido ninguna de las acusaciones de supuesto tráfico de información privilegiada.

“Se pueden producir operaciones masivas con un instrumento financiero que demuestren claramente que alguien tenía conocimiento de lo que Donald Trump estaba a punto de anunciar”, indica Ouden.

“Pero hay una gran probabilidad de que nadie sea enjuiciado”, añade.

Los gráficos son de Tommy Lumby.

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