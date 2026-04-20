Pronóstico del clima en Austin para este lunes 20 de abril

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en Austin, Texas, tendremos cielos cubiertos. Se espera una temperatura máxima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del noreste, que rondará los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 54%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 91% para este día. La presión atmosférica media será de 1023.2 hPa, una medición que irá constante a lo largo de la jornada. Tendremos el amanecer a las 06:59 h y el crepúsculo será a las 20:02 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que se prevén cielos cubiertos con tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 66 grados Fahrenheit (18 y 19ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos comprobar cada día nuestro sitio.

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