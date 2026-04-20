Trump afirma que secretario de Energía está “totalmente equivocado”, y que la gasolina bajará antes de 2027

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó las previsiones de su secretario de Energía, Chris Wright, sobre la evolución de los precios de la gasolina y aseguró que estos podrían disminuir antes de lo estimado, una vez que concluya el conflicto con Irán.

En una entrevista telefónica con el medio The Hill, Trump calificó como “totalmente equivocado” el análisis de Wright, quien había advertido que el precio del combustible podría no descender por debajo de los 3 dólares por galón hasta 2027 o, en el mejor de los casos, hasta el próximo año.

“No, creo que se equivoca en eso”, insistió el mandatario, al subrayar que la reducción en los costos energéticos dependerá directamente del desenlace de la crisis en Medio Oriente.

El mandatario reaccionó así a las declaraciones que Wright ofreció el domingo a la cadena CNN, donde sugirió que el galón de combustible podría no bajar de la barrera de los 3 dólares sino hasta finales de este año o incluso entrado el 2027, debido a la inestabilidad global

Además, el secretario también señaló que aunque los precios podrían haber alcanzado su punto máximo, la incertidumbre persiste debido a la inseguridad en la región. Aun así, coincidió en que una eventual resolución del conflicto traería consigo una disminución en los costos de la energía.

NEWS: President Trump REBUKES Energy Secretary Chris Wright’s assessment that Americans shouldn’t expect gas prices to fall below $3 until late 2026 — or even 2027.



“No, I think he’s wrong on that. Totally wrong,” POTUS told The Hill.



President Trump said he expects gas prices… pic.twitter.com/4WBRcmzrjo — RedWave Press (@RedWavePress) April 20, 2026

Tensiones geopolíticas impactan el mercado energético

El encarecimiento de la gasolina en Estados Unidos está estrechamente ligado a las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de crudo a nivel mundial. Las restricciones al tránsito marítimo en esta zona, derivadas del conflicto entre Washington y Teherán, han sacudido los mercados internacionales y elevado los precios del petróleo.

Actualmente, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos ronda los 4 dólares por galón, según datos de la American Automobile Association, un nivel que no se veía desde 2022 tras la invasión rusa a Ucrania. En paralelo, el crudo Brent se ha ubicado cerca de los 94 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate ronda los 88 dólares.

Chris Wright: "Yes, we have gas prices today over $4 a gallon. Still a dollar less than they were in the Biden administration, and we're ending the 47 year conflict with Iran. It does mean higher prices today. It probably means higher prices for a few more weeks. But I'm proud of… pic.twitter.com/Bp9cqTCVVo — Aaron Rupar (@atrupar) April 14, 2026

Posturas encontradas dentro del gobierno

Las declaraciones del secretario de Energía contrastan también con las del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien recientemente proyectó que los precios podrían descender a alrededor de 3 dólares por galón hacia el verano próximo.

El aumento en los costos del combustible ha tenido un impacto directo en la inflación, que en marzo alcanzó un 3.3 % interanual, impulsada en gran medida por el encarecimiento de la energía.

En el plano internacional, la administración Trump ha intensificado la presión sobre Irán mediante un bloqueo a sus puertos, medida que, según el propio presidente, ha generado pérdidas millonarias diarias para el país persa. Sin embargo, este endurecimiento también ha complicado los esfuerzos diplomáticos.

De acuerdo con reportes, el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, habría señalado que el bloqueo representa un obstáculo para las negociaciones. Trump, no obstante, negó que se le haya hecho una recomendación directa en ese sentido.

Mientras tanto, el vicepresidente JD Vance encabezará una delegación estadounidense que viajará a Islamabad para sostener conversaciones con representantes paquistaníes e iraníes. Pese a ello, autoridades de Irán han indicado que aún no existe una decisión definitiva sobre la posibilidad de retomar el diálogo con Washington.

En este contexto, el rumbo de los precios de la gasolina sigue atado tanto a factores geopolíticos como a la evolución de las negociaciones internacionales, en medio de un escenario marcado por la volatilidad y la incertidumbre.

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