El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 21 de abril indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 2% y tendremos cielos despejados, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 20.51 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 2 y se esperan nubes escasas. Las ráfagas de viento serán de 16.16 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:53 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:47 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se esperan nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 72 y los 77 grados Fahrenheit (22 y 25 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 8%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca del final de la primabera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede visualizar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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