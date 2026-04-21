Dos hispanos muertos y cinco heridos en tiroteo entre adolescentes en parque de Carolina del Norte

Un tiroteo ocurrido la mañana del lunes en Leinbach Park, ubicado en Carolina del Norte, dejó dos adolescentes muertos y al menos cinco personas heridas, tras una pelea previamente organizada que escaló a un intercambio de disparos.

El incidente se registró antes de las 10:00 a.m., cuando un grupo de jóvenes se enfrentó en el parque, según informó la policía de Winston-Salem, de acuerdo con el Departamento de Policía de Winston-Salem.

Víctimas mortales y heridos

Las autoridades identificaron a los fallecidos como Erubey Romero Medina, de 17 años, y Daniel Jimenez Millian, de 16 años. Ambos presentaban heridas de bala y fueron declarados muertos en el lugar.

Además, otras cinco personas resultaron heridas, cuatro adolescentes mujeres de 14, 15, 17 y 19 años, y un hombre de 18 años.

Las víctimas fueron localizadas en un estacionamiento cercano, con lesiones que van de leves a críticas.

Las autoridades indicaron que varios individuos participaron en el intercambio de disparos, aunque aún no se ha determinado el número de armas involucradas.

El jefe de policía, William H. Penn, señaló que el hecho fue aislado al parque, mientras que detectives trabajan para establecer el rol de cada persona implicada.

El caso también cuenta con la participación de la North Carolina State Bureau of Investigation.

Las autoridades expresaron frustración ante la violencia juvenil y consideraron que el hecho pudo haberse evitado.

El fiscal del condado, Jim O’Neill, instó a la comunidad a denunciar posibles enfrentamientos antes de que escalen.

Por su parte, el jefe policial pidió a los padres involucrarse más activamente en la vida de sus hijos y alertó sobre los riesgos de las peleas entre jóvenes.

“Esto no tenía que ocurrir. Es un hecho sin sentido”, afirmó Penn.

El parque donde ocurrió el tiroteo se encuentra cerca de una escuela secundaria, aunque las autoridades confirmaron que los estudiantes no estuvieron en peligro.

Sigue leyendo:

–Un hombre confesó haber matado a sus cuatro hijos en Carolina del Norte: la policía halló los cuerpos en su garaje

–Policía de Carolina del Norte mata a un adolescente de 13 años buscado por el asesinato de su abuela

–Política migratoria quiebra familia en Carolina del Norte con autodeportación de padre tras 30 años en EE.UU.