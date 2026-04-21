Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 21 abril de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 21 abril de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 21 de abril de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Es un buen momento para descomprimir, salir un poco de lo habitual y permitirte moverte con más libertad. Paseos, pequeñas escapadas o incluso aprender algo nuevo puede ayudarte a distenderte. A veces, un cambio simple abre nuevas perspectivas. Anímate a mirar distinto.
Tauro
04/20 – 05/20
Los temas de dinero cobran relevancia y te invitan a repensar tu economía. Es un buen momento para planificar, invertir o encarar gestiones que sumen ingresos. Si tienes algo para ofrecer, dale visibilidad: difundir y mostrar tu producto será clave para obtener resultados.
Géminis
05/21 – 06/20
Comienzas a soltar cargas del pasado y a dejar atrás experiencias que ya cumplieron su ciclo. Se abre una etapa más liviana, alineada con tu esencia curiosa y dinámica. Es tiempo de volver a moverte, de apostar por lo nuevo y recuperar tu impulso natural.
Cáncer
06/21 – 07/20
Percibirás un clima propicio para la reflexión y el diálogo interno. Por ahora, conviene dejar en pausa las ambiciones terrenales y conectar con planos más sutiles. Podrías sentir una guía silenciosa, presencias que te acompañan y te brindan consuelo.
Leo
07/21 – 08/21
Los cuerpos celestes promoverán los gestos solidarios, caritativos y altruistas con tu comunidad. Recuerda que siempre hay alguien que puede beneficiarse de algo que para ti ha dejado de ser imprescindible, incluso a través de trueques. Notarás que formas parte de una red fraternal.
Virgo
08/22 – 09/22
¿Estás buscando un nuevo porvenir o un puesto de trabajo? Este es el momento para golpear puertas. Anímate a ir a una entrevista. Si ya estás trabajando, tus logros serán reconocidos y podrían surgir oportunidades de ascenso, junto con la posibilidad de mejorar tu nivel de vida.
Libra
09/23 – 10/22
Será un día ideal para comunicarte con parientes que viven en el extranjero o para conectarte con personas de otras regiones. También será oportuno pedir consejo a alguien que represente para ti una fuente de sabiduría, ya que ahora necesitas guía para encontrar tu camino.
Escorpio
10/23 – 11/22
Estarás más curioso y travieso que nunca, por lo que podrías vivir un encuentro muy subido de tono en el lugar menos pensado. Las palabras sugerentes despertarán el interés y la excitación de tu compañero de alcoba. Todo indica que habrá una química intensa.
Sagitario
11/23 – 12/20
En tu horizonte aparecen personas que te abren la mente, te hacen preguntas y traen intercambios ligeros y entretenidos. Si estás en pareja, la clave es conversar con ganas. Deja que ese ser especial sea como una brisa fresca que te alegra el día.
Capricornio
12/21 – 01/19
Tu organismo requerirá mayores cuidados. El estrés acumulado podría traducirse en cansancio o cierta debilidad si no haces una pausa a tiempo. Procura cenar liviano y, antes de dormir, realizar alguna visualización o ejercicio de relajación que te ayude a descansar mejor.
Acuario
01/20 – 02/18
Irradiarás una energía creativa y sutil que genera un efecto luminoso en los demás. El romance toma protagonismo y se abren escenarios ideales para vivir aventuras. Permítete jugar, disfrutar el presente y dejarte llevar, sin esperar definiciones ni buscar certezas.
Piscis
02/19 – 03/20
Los afectos y el hogar se encienden bonito ahora. Te conectas con tus raíces y tu historia familiar. Alguien cercano puede traer recuerdos del pasado, y de ahí sacas claves que suman a la comunicación y hacen más llevadera la convivencia.