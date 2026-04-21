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Horóscopo de hoy para Escorpio del 21 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 21 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Estarás más curioso y travieso que nunca, por lo que podrías vivir un encuentro muy subido de tono en el lugar menos pensado. Las palabras sugerentes despertarán el interés y la excitación de tu compañero de alcoba. Todo indica que habrá una química intensa.

Horóscopo de amor para Escorpio

En tú vida romántica eres capaz de hacer posibles todas tus ideas y sueños, pero asegúrate de no tomar a tu pareja como algo seguro. Discute tus planes bien, de antemano y si es necesario tienes que estar listo para comprometerte. Si eres muy apresurado y eso muestras, solo complicas más tu vida de lo que necesita ser.

Horóscopo de dinero para Escorpio

¡Tienes mucho qué hacer! Si no estás al pendiente puedes tener pérdidas inesperadas. El otro problema es tu actitud frívola hacia gastar,que puede llegar a ser precaria cuando tengas que pagar las cuentas. Mejor práctica limitando el daño. Si quieres empezar a tener ganancias otra vez, debes de ser paciente.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

¡Placer es tu segundo nombre! La otra cara es que tu solo estas pensando en tus propias necesidades cuando haces el amor y descuidas las necesidades de tu pareja. Dale una sorpresa con un delicioso gusto erótico o compra algunos juguetes sexuales para volverla loca. No hay limites en esta forma de disfrutar.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Escorpio Horóscopo de hoy
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