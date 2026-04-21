Horóscopo de hoy para Escorpio del 21 abril de 2026

Estarás más curioso y travieso que nunca, por lo que podrías vivir un encuentro muy subido de tono en el lugar menos pensado. Las palabras sugerentes despertarán el interés y la excitación de tu compañero de alcoba. Todo indica que habrá una química intensa.

Horóscopo de amor para Escorpio En tú vida romántica eres capaz de hacer posibles todas tus ideas y sueños, pero asegúrate de no tomar a tu pareja como algo seguro. Discute tus planes bien, de antemano y si es necesario tienes que estar listo para comprometerte. Si eres muy apresurado y eso muestras, solo complicas más tu vida de lo que necesita ser.

Horóscopo de dinero para Escorpio ¡Tienes mucho qué hacer! Si no estás al pendiente puedes tener pérdidas inesperadas. El otro problema es tu actitud frívola hacia gastar,que puede llegar a ser precaria cuando tengas que pagar las cuentas. Mejor práctica limitando el daño. Si quieres empezar a tener ganancias otra vez, debes de ser paciente.