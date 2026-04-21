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Horóscopo de hoy para Géminis del 21 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 21 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Comienzas a soltar cargas del pasado y a dejar atrás experiencias que ya cumplieron su ciclo. Se abre una etapa más liviana, alineada con tu esencia curiosa y dinámica. Es tiempo de volver a moverte, de apostar por lo nuevo y recuperar tu impulso natural.

Horóscopo de amor para Géminis

El involucrarse personalmente no siempre funciona como se había previsto. Las situaciones cambian constantemente y aun si tu vida romántica no es segura de alguna forma, permaneces relajado y sin problema. Abordas discusiones potencialmente acaloradas al preguntarle a tus compañeros su punto de vista y considera muy bien lo que te dicen antes de responderles.

Horóscopo de dinero para Géminis

Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Sientes que quieres tratar nuevos juegos amorosos inusuales, ya sea algunas posiciones flexibles y acrobáticas del Kama Sutra o cierto tipo de accesorios de piel. Adelante, pruébalo, tu pareja te seguirá el juego. No te decepciones si no te satisface completamente. Las técnicas sofisticadas necesitan mucha práctica y cuando se refiere al sexo, la práctica lo hace perfecto.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Géminis Horóscopo de hoy
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