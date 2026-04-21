Horóscopo de hoy para Géminis del 21 abril de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 21 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Comienzas a soltar cargas del pasado y a dejar atrás experiencias que ya cumplieron su ciclo. Se abre una etapa más liviana, alineada con tu esencia curiosa y dinámica. Es tiempo de volver a moverte, de apostar por lo nuevo y recuperar tu impulso natural.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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