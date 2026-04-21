Horóscopo de hoy para Géminis del 21 abril de 2026

Comienzas a soltar cargas del pasado y a dejar atrás experiencias que ya cumplieron su ciclo. Se abre una etapa más liviana, alineada con tu esencia curiosa y dinámica. Es tiempo de volver a moverte, de apostar por lo nuevo y recuperar tu impulso natural.

Horóscopo de amor para Géminis El involucrarse personalmente no siempre funciona como se había previsto. Las situaciones cambian constantemente y aun si tu vida romántica no es segura de alguna forma, permaneces relajado y sin problema. Abordas discusiones potencialmente acaloradas al preguntarle a tus compañeros su punto de vista y considera muy bien lo que te dicen antes de responderles.

Horóscopo de dinero para Géminis Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.