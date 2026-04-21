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Horóscopo de hoy para Sagitario del 21 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 21 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

En tu horizonte aparecen personas que te abren la mente, te hacen preguntas y traen intercambios ligeros y entretenidos. Si estás en pareja, la clave es conversar con ganas. Deja que ese ser especial sea como una brisa fresca que te alegra el día.

Horóscopo de amor para Sagitario

Tu relación romántica no es complicada, es agradable y satisfactoria. Eres apreciado por tus habilidades como conversador y la habilidad de ofrecer buenos consejos. Haces planes para pasar tiempo con tu pareja y si eres soltero para encontrarte con tus amigos y compartir momentos inolvidables con ellos que recordaran por siempre.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Todos los sistemas van a tu vida sexual. Habrá variedad y pasión disponible para ti y tu pareja, para que lo disfruten y encontrarán nuevas formas de encenderse uno al otro. No hay tabúes entre ustedes y no tendrás reparos en experimentar con nuevas ideas eróticas y deliciosos juegos sensuales. No esperes mucho a que te pregunten.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Sagitario
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