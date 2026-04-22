Choque entre tren y vehículo de trabajo en Washington deja 11 heridos y causa retrasos en Metro

Un choque entre un vehículo de trabajo y un tren estacionado en la capital estadounidense dejó 11 personas lesionadas en la madrugada del miércoles. Las autoridades confirmaron que las heridas no son de gravedad, aunque el incidente generó importantes retrasos en la línea Silver del sistema de transporte de Washington.

El accidente ocurrió poco después de la medianoche en la red operada por la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington (WMATA), conocida como Metro. El impacto involucró un vehículo de mantenimiento y un tren que se encontraba detenido.

De acuerdo con la agencia, los 11 pasajeros afectados recibieron atención médica por lesiones consideradas no mortales. No se han reportado víctimas fatales.

Interrupciones en el servicio de la línea Silver

La colisión obligó a implementar ajustes operativos en una de las rutas más transitadas del sistema como servicio limitado entre Ashburn y Clarendon, mientras que pasajeros con destino a New Carrollton o Downtown Largo deben hacer transbordo en la línea Orange. Además, trenes operan en vía única entre McPherson Square y Smithsonian.

Aunque la estación Metro Center reabrió alrededor de las 5:15 de la mañana, las demoras se mantuvieron durante las horas pico.

Las autoridades de transporte mantienen abierta una investigación para determinar las causas exactas del choque. Hasta el momento, no se ha precisado si el incidente fue producto de una falla operativa, humana o mecánica.

El sistema ferroviario de Washington D. C., que cuenta con 98 estaciones y más de 200 kilómetros de vías, moviliza diariamente cientos de miles de pasajeros. Su funcionamiento es clave para la movilidad en la región metropolitana, especialmente durante las horas de mayor demanda laboral.

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