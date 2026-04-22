Horóscopo de hoy para Leo del 22 abril de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 22 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Durante la mañana, te rodearán personas que aportan simpatía, humor y dinamismo. Prepárate, porque casi sin advertirlo te verás envuelto en una montaña rusa de sensaciones y experiencias estimulantes en el plano social. Hacia la tarde, sentirás la necesidad de retirarte para asimilar lo vivido.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending