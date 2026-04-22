Horóscopo de hoy para Leo del 22 abril de 2026

Durante la mañana, te rodearán personas que aportan simpatía, humor y dinamismo. Prepárate, porque casi sin advertirlo te verás envuelto en una montaña rusa de sensaciones y experiencias estimulantes en el plano social. Hacia la tarde, sentirás la necesidad de retirarte para asimilar lo vivido.

Horóscopo de amor para Leo Estas perfectamente nivelado y sabes exactamente qué es lo que quieres de la vida. Especialmente claro y decisivo sobre tus intenciones, a todo el mundo le pareces muy agradable y ameno, sabes exactamente sobre que andas. No te sorprendas si te llaman para que resuelvas sus problemas existentes.

Horóscopo de dinero para Leo Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.