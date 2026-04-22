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Horóscopo de hoy para Virgo del 22 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 22 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Lo profesional cobra relevancia y te coloca en un lugar visible: todo lo que hagas será observado con atención, así que conviene actuar con astucia y responsabilidad. Más tarde, una propuesta de un amigo rompe la rutina y abre un panorama distinto, benéfico y muy nutritivo.

Horóscopo de amor para Virgo

Sintiéndote confiado y contento, tienes un efecto estimulante en las personas que conoces y eres visto como una persona con quien es interesante hablar. Si eres soltero usa tu acercamiento relajado, coquetea y toma ventaja de una nueva amistad prometedora que tiene el potencial de desarrollarse en algo más romántico en el futuro.

Horóscopo de dinero para Virgo

Quieres el escenario perfecto para solucionar las cuestiones financieras perfectas. Por supuesto que debes ser cuidadoso como siempre cuando se trata de dinero. Tienes el instinto correcto para escoger inversiones sensatas y el consejo que recibes es mucho más concluyente que en otras ocasiones. Una compra grande, como una casa o un coche no te perturba.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Tu pasión está con un flujo bajo. De hecho, quieres que te dejen en paz. Si tu pareja es más orientada hacia el placer e inclinada al sexo, las cosas se pueden poner difíciles. No dejes que te empujen hacia actividades que no te gusta hacer. Tu pareja tendrá que ser paciente y conformarse con alguna elección alternativa por el momento.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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