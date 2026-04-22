La madre buscadora Ceci Flores envía carta al “Chapo” Guzmán para pedir información sobre desaparecidos

Cecilia Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, envió una carta a Joaquín “El Chapo” Guzmán en la que le solicita información para localizar a su hijo Alejandro Guadalupe, desaparecido desde 2015 en Sinaloa.

De acuerdo con reportes de medios como La Silla Rota, la activista tomó esta decisión tras la reciente carta que el exlíder del Cártel de Sinaloa envió desde prisión en Estados Unidos, en la que pidió mejores condiciones de reclusión.

A partir de ello, Flores apeló a su “humanidad” para obtener datos sobre personas desaparecidas.

En su mensaje, la madre buscadora aseguró que el capo podría tener información relevante, pues su hijo habría sido privado de la libertad por personas vinculadas a esa organización criminal. “Sabemos que tiene información… le suplico que nos diga dónde están”, expresó.

Con todo respeto, con toda dignidad, con miedo y esperanza, le suplico al señor Chapo que también nos mande una carta donde nos diga dónde quedaron todos los muchachos que desaparecieron. Lo hago con la humildad de una madre que seguirá buscando al otro hijo que le arrebataron y… pic.twitter.com/oUaWgfRJfD — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) April 21, 2026

Flores explicó que Alejandro fue desaparecido el 30 de octubre de 2015 en la zona de Los Mochis, cuando se dirigía a trabajar. Desde entonces, mantiene una búsqueda constante, incluso con sus propios medios.

Además, en un mensaje difundido públicamente, pidió empatía no solo por su caso, sino por el de miles de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en el país. “Es la súplica de una madre que tiene años luchando por su hijo”, señaló.

La fundadora del colectivo también indicó que, impulsada por el amor hacia su hijo, decidió incluso compartir su domicilio en la carta con la esperanza de recibir una respuesta.

El llamado de Ceci Flores se da en un contexto de crisis de desapariciones en México, donde colectivos de familiares han asumido labores de búsqueda ante la falta de resultados oficiales.

La activista se ha convertido en una de las voces más visibles de esta lucha, tras años de rastrear fosas clandestinas y exigir justicia para las víctimas.

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