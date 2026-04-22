Shohei Ohtani sigue haciendo historia en los Dodgers: iguala récord y va por una marca legendaria

El japonés Shohei Ohtani continúa elevando su legado en la MLB. Ahora logró una marca impresionante: 53 juegos consecutivos embasándose, igualando un récord histórico dentro de los Dodgers: el récord establecido por Shawn Green en el año 2000.

El hito se concretó en el duelo frente a los San Francisco Giants, donde Ohtani volvió a ser protagonista y pieza clave en la ofensiva de su equipo, reafirmando su impacto en la temporada 2026.

Así logró la marca ante Giants

El momento histórico llegó en la séptima entrada, cuando Ohtani conectó un sencillo dentro del cuadro ante el relevista Erik Miller. Esa jugada fue suficiente para extender su racha y mantener viva una de las historias más destacadas de la temporada.

Shohei Ohtani extends his on-base streak to 53 games with an infield hit! pic.twitter.com/p7hq87IyIq — MLB (@MLB) April 22, 2026

Su capacidad para encontrar la forma de embasarse, ya sea con contacto, disciplina o lectura del pitcheo, lo ha convertido en un referente ofensivo para los Dodgers.

Ohtani va por la marca de Duke Snider

El siguiente objetivo ya está claro. Shohei Ohtani se encuentra a solo 5 juegos de imponer una nueva marca histórica en los Dodgers.

El récord absoluto pertenece a Duke Snider, quien en 1954 logró embasarse en 58 juegos consecutivos, una cifra que ha resistido por 72 años.

Desde el 24 de agosto de 2025, Ohtani ha construido esta racha que ahora lo tiene al borde de hacer historia dentro de la franquicia.

¿Cuántos juegos le faltan a Ohtani para el récord absoluto de la MLB?

Si consigue el récord con los Dodgers, el mayor reto para Shohei Ohtani estará en buscar la marca absoluta de la MLB, un registro que luce mucho más lejano.

El récord histórico de juegos consecutivos embasándose en Grandes Ligas pertenece a Ted Williams, quien alcanzó 84 partidos seguidos en 1949. Con sus actuales 53 encuentros, Ohtani se encuentra a 31 juegos de igualar esa cifra legendaria, una distancia considerable pero que, con el nivel de consistencia que ha mostrado, lo mantiene como uno de los pocos jugadores capaces de soñar con acercarse a una de las marcas más difíciles en la historia del béisbol.

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