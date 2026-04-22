Qué son los Taba Squishies, el juguete viral antiestrés que usan chicos y adultos y arrasa en TikTok

En Estados Unidos, las modas cambian rápido, pero algunas explotan por una razón simple: alivian algo que mucha gente siente. Estrés, ansiedad, exceso de pantallas, necesidad de distraerse un minuto. En ese marco apareció uno de los fenómenos más curiosos de los últimos meses: los Taba Squishies, pequeños juguetes blandos que millones aprietan, estiran y miran volver lentamente a su forma original.

Si el nombre todavía no te suena, es probable que ya los hayas visto sin saberlo. Están en videos de TikTok, escritorios de oficina, mochilas escolares y hasta en salas de espera. Lo que para algunos parece una simple tontería de internet, para otros se convirtió en una mini válvula de escape diaria.

Los Taba Squishies son juguetes sensoriales blandos, diseñados para ser apretados repetidamente. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Qué son los Taba Squishies

Son juguetes sensoriales blandos, diseñados para ser apretados repetidamente. La gracia está en la textura y en el movimiento lento con el que recuperan su forma. Algunos imitan animales, comidas o personajes. Otros suman colores pastel y formatos “adorables” pensados para cámara.

El interés creció fuerte desde 2024 y siguió en alza durante 2025, impulsado por redes sociales y búsquedas online, según relevamientos de tendencias digitales. Ahora son furor de la mano de TikTok y otras redes.

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Por qué se volvieron tan populares

No es solo un juguete. También es una respuesta a una época acelerada. Muchos usuarios los usan mientras trabajan, estudian o miran el teléfono. El gesto repetitivo de apretar algo blando puede generar sensación momentánea de calma o enfoque, parecido a otros objetos de manipulación como stress balls o fidget toys.

Especialistas en conducta suelen explicar que los movimientos repetitivos y táctiles pueden ayudar a algunas personas a canalizar nerviosismo o inquietud, aunque no reemplazan tratamiento médico cuando hay ansiedad clínica.

El detalle que los hizo explotar en TikTok

Los Taba Squishies funcionan muy bien en video corto. Se ven suaves, coloridos y “satisfactorios”. Al apretarlos, la deformación lenta genera ese tipo de contenido hipnótico que retiene atención en redes. Un clip de diez segundos alcanza: mano, presión, rebote lento, música suave. Repetir. Y eso, en internet, vale oro.

Por eso mismo, aunque muchos los asocian con chicos, la tendencia muestra algo distinto. Hay adultos que los dejan sobre el escritorio, los usan en reuniones virtuales o como objeto antiestrés durante el día.

Después del boom de los fidget spinners y otros juguetes táctiles, esta nueva ola parece apuntar al mismo público: gente cansada, hiperconectada y buscando microdescansos.

Los Taba Squishies se consiguen cada vez más fácil en Estados Unidos y online. El precio cambia mucho según tamaño, diseño, marca y si es original o genérico.

Cuánto cuestan en Estados Unidos

Hoy los rangos más comunes son:

Mini o básicos: entre $5 y $10.

Modelos medianos y diseños virales: entre $10 y $18.

Ediciones grandes, coleccionables o premium: entre $20 y $35 o más.

En la tienda oficial, varios modelos aparecen alrededor de $9,99 a $12,99.

Dónde comprar Taba Squishies baratos y lindos

Tienda oficial: La opción más segura para evitar copias o materiales de baja calidad es la web oficial de Taba Squishy. La propia marca advierte sobre vendedores no verificados.

Amazon: Hay packs y modelos sueltos, especialmente para regalos o compras rápidas. Suelen venderse kits de varias piezas.

TikTok Shop: Se volvió uno de los canales más fuertes para productos virales y suele mostrar ofertas rápidas.

Tiendas físicas de juguetes y regalos: Locales tipo novelty stores, malls y tiendas de tendencias juveniles también empezaron a venderlos.

Lo que conviene mirar antes de comprar

Es clave chequear que no tenga olor químico fuerte, que las reseñas sean reales y que el material sea resistente. Si recupera la forma lentamente, es de los buenos. También ten en cuenta la política de devolución y la edad recomendada si lo usa un menor.

No todos tienen la misma calidad. Algunos modelos baratos pueden romperse rápido o estar hechos con materiales de menor duración. En años anteriores hubo alertas en Europa sobre ciertos squishies genéricos por emisiones químicas en productos de baja calidad, lo que abrió debate sobre controles y materiales. Por eso conviene comprar en comercios confiables y revisar edad recomendada si lo va a usar un menor.

El consejo más inteligente: si es para probar la moda, uno barato alcanza. Si es para uso frecuente o regalo, conviene ir por uno original o vendedor confiable.

Lo que conviene mirar antes de comprarlos

Los Taba Squishies parecen una rareza más de redes sociales, pero cuentan algo bastante humano: mucha gente necesita bajar un cambio, aunque sea unos segundos.

A veces una tendencia no nace por capricho. Nace porque toca una necesidad real.

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