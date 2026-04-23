Agente de policía hispana en Houston fue despedida tras video viral con discurso racista

Una oficial del Departamento de Policía de Houston (HPD), en Texas, fue relevada de sus funciones luego de que circulara en redes sociales un video en el que presuntamente emite comentarios racistas contra personas afroamericanas.

La agente, identificada como Ashley Gonzalez, permanece bajo investigación interna mientras las autoridades verifican la autenticidad del material audiovisual, según Fox26.

Contenido del video y reacción pública

El video, ampliamente difundido en plataformas digitales, muestra a una mujer dentro de un vehículo utilizando insultos raciales y expresando hostilidad hacia la comunidad negra, además de insinuar posibles abusos de autoridad en el ejercicio de sus funciones.

El contenido generó una fuerte reacción pública, acumulando más de un millón de visualizaciones y miles de comentarios de rechazo.

El sindicato de oficiales de policía de Houston condenó los comentarios atribuidos a la agente y aseguró que no se toleran conductas de este tipo dentro de la institución.

Asimismo, indicaron que el departamento trabaja para esclarecer los hechos y adoptar medidas que garanticen la confianza de la comunidad.

Por su parte, autoridades locales señalaron que existen indicios de que la mujer en el video sería efectivamente Gonzalez, aunque la investigación continúa en curso.

Trayectoria de la oficial

Gonzalez ingresó al cuerpo policial en enero de 2024 y estaba asignada a la división de patrullaje South Gessner.

Antes de su incorporación a la policía, sirvió en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos entre 2019 y 2023, según confirmaron fuentes oficiales.

Dependiendo de los resultados de la investigación, la oficial podría ser reinstalada en sus funciones o enfrentar una suspensión indefinida, lo que implicaría su desvinculación permanente del departamento.

Diversas organizaciones y líderes comunitarios han exigido acciones contundentes. Entre ellos, la activista Candice Matthews criticó el comportamiento atribuido a la oficial y pidió su despido.

El caso ha reavivado el debate sobre conducta policial, discriminación racial y mecanismos de rendición de cuentas en las fuerzas del orden.

El Departamento de Policía de Houston mantiene abierta la investigación y se espera que en los próximos días se determinen las acciones disciplinarias correspondientes.

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