‘Chavela y Sus Mujeres’, un deleite de música mexicana que puso de pie a Los Ángeles

“Ojalá que te vaya, ja, bonito…”, cantaba la mujer del cabello cano y los lentes oscuros. “Ojalá que se acaben tus penas”, continuaba al abrir los brazos con dramatismo teatral para hacer lucir el jorongo rojo que vestía.

“Que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas…”, proseguía ella con la entrañable canción ranchera de José Alfredo Jiménez.

Se trataba de la legendaria artista Ofelia Medina interpretando de manera brillante -y muy respetuosa- a Chavela Vargas durante un espectáculo artístico para celebrar el legado de “la dama del poncho rojo”.

Chavela Vargas (1919-2012) dejó una huella profunda en la vida cultural mexicana y especialmente en la música ranchera. Su inconfundible voz y fuerte personalidad son eternas en México. Pero hace pocas noches, el aura de Chavela se elevó en Los Ángeles con el debut en Estados Unidos de “Chavela y Sus Mujeres”, un tributo a la artista realizado en el escenario de The Soraya, el magnífico centro de espectáculos en el campus de California State University Northridge (CSUN).

Eugenia León, Ely Guerra y La Marisoul unen voces e inspiración

Ofelia Medina actuó, habló y cantó como Chavela. Pero no estuvo sola. La acompañanaron tres cantantes extraordinarias: Eugenia León, Ely Guerra y La Marisoul, en una conjunción de voces fuertes y elegantes ante un público que empezó el show con entusiasta curiosidad y que terminó -dos horas más tarde- de pie y pidiendo más canciones.

“Si tienes un hondo penar, piensa en mí… Si tienes ganas de llorar, piensa en mí…”, cantaba en un principio Ely Guerra con su inconfundible voz tipo mezzosoprano.

Guerra, originaria de Monterrey, miraba de frente en el escenario a La Marisoul, la apreciada cantante angelina quien le hacía el dueto para el tema de Agustín Lara y María Teresa Lara, el cual fue muy popular en la voz de Chavela Vargas: “Cuando quieras quitarme la vida… No la quiero para nada… Para nada me sirve sin ti”.

Más adelante apareció Eugenia León, una de las más aclamadas intérpretes mexicanas por varias décadas. La mujer nacida en el Estado de México fue, como siempre, dueña del escenario, deleitando con canciones como “Luz de Luna” de Javier Solís, acompañada por el Mariachi Gama 1000, igual que las demás artistas.

Emotiva dedicatoria a Chavela Vargas por su cumpleaños

Eugenia León expuso que la música de México es su mejor embajadora y más adelante recordó que justo un día antes se hubiese celebrado el cumpleaños 107 de Chavela Vargas, por lo que le dedicó con enorme emoción “Anoche Te Soñé”, canción de su propia autoría:

“Tantas cosas sucedieron que me desperté con el alma encendida… Nunca en mi vida había querido tanto, nunca en la vida había sido tan feliz…”. La magistral León, portando un sombrero tipo calentano que le había pedido a un asistente sentado en las primeras filas, se llevaba la mano al pecho al cantar. “Anoché te soñé y me desperté llorando”.

El tributo a Chavela Vargas incluyó la proyección de videos originales de la legendaria cantante nacida en Costa Rica en los cuales resultaba tangible tanto la pasión como la aspereza que alimentaron su genio artístico.

“Esta es una noche deliciosa”, confesó una bohemia Ely Guerra para luego lucirse al interpretar “Flor de Azalea”, escrita por Manuel Esperón, y en la que fue acompañada por Los Macorinos, maestros de la guitarra que compartieron su virtuosismo a lo largo de la velada en un recinto de impeable acústica.

‘La Llorona’, momento especial en The Soraya de CSUN

Y eventualmente se juntaron las tres cantantes para goce del público, sobresaliendo los minutos en que interpretaron “La Llorona”, posiblemente el tema más identificado con la música de Chavela Vargas: “Ay de mí llorona, llorona, llorona de azul celeste… Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte…”.

León, Guerra y La Marisoul concluyeron su gran actuación con algunas canciones de música ranchera como colofón de un show que bien podría ser el más rico y fino espectáculo de música mexicana en la actualidad.

Imagen de las cantantes y el resto de artistas que hicieron posible ‘Chavela y Sus Mujeres’ al ser ovacionados por el público en The Soraya de California State University Northridge. Crédito: Luis Luque, Luque Photography | Cortesía

El público angelino, de todas las edades, fue “apapachado” por estas mujeres y hombres dedicados a la música, por lo cual apenas al salir de The Soraya la expresión era de felicidad, reencuentro y orgullo.

El show en The Soraya de CSUN fue el último de la serie Hecho en Las Américas, una selección anual de espectáculos dedicada a la música y danza de México, Centroamérica y Sudamérica.