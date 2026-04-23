El FBI realiza operativo masivo contra la Mafia Mexicana en California

Agentes federales arrestaron el jueves a 30 presuntos pandilleros vinculados a la Mafia Mexicana en una serie de impactantes redadas al amanecer, con el fin de desmantelar este grupo en el sur de California.

Bajo el nombre de “Operación Gangster’s Paradise”, las autoridades federales buscaban desarticular las operaciones del grupo, también conocido como La Eme, una violenta organización criminal con base en prisiones que supuestamente controla a casi todas las pandillas callejeras hispanas de California.

Los arrestos se dirigieron contra presuntos asesinos, narcotraficantes y extorsionadores, detenidos por agentes del FBI en varias residencias dentro y alrededor de la ciudad de Santa Ana.

“Esta mañana, ejecutamos la Operación Gangster’s Paradise”. Hemos acusado a cuarenta miembros y asociados de la Mafia Mexicana, la banda más poderosa y prolífica que opera desde las cárceles estatales”, declaró Bill Essayli, fiscal federal principal de Los Ángeles.

“Controlan y dirigen todas las pandillas callejeras hispanas en los barrios”, añadió.

Agentes federales, en colaboración con la policía local, arrestaron a sospechosos, confiscaron armas de fuego e incautaron drogas ilegales.

Operando desde la cárcel, la Mafia Mexicana impone impuestos estrictos sobre la venta de drogas ilícitas, extorsión, trata de personas y más, dirigiendo a las bandas callejeras locales y actuando como un gobierno criminal que impone castigos mortales a quienes se desvían de la norma, según informó The New York Post.

La Mafia sirve de intermediaria entre los cárteles mexicanos de la droga y las llamadas superbandas del narcotráfico que distribuyen los productos de los cárteles en California y otros lugares.

Según las autoridades, pandillas más pequeñas, como Puente-13, Venecia-13 y Florencia-13, también se dedican al narcotráfico, la extorsión y la violencia bajo las órdenes de líderes encarcelados de la Mafia Mexicana.

La Mafia obtiene su poder tanto de sus conexiones con los cárteles de la droga como de su control sobre el sistema penitenciario, según afirman la policía y agentes federales.

Los miembros de la Mafia utilizan las visitas conyugales y las llamadas telefónicas como canales para dar órdenes a quienes están fuera de la cárcel.

Dado que la mayoría de los pandilleros asumen que irán a prisión en algún momento, la capacidad de la Mafia para matar reclusos a su antojo garantiza que sus órdenes se cumplan.

En los últimos meses, agentes federales han intentado desmantelar el control que la Mafia Mexicana ejerce sobre el narcotráfico y la violencia asociada en el sur de California.

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