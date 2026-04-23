Houston: el tiempo para hoy jueves 23 de abril

El clima en Houston, Texas, para este jueves 23 de abril llegará con cielos mayoritariamente nublados. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 84 grados Fahrenheit (29ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 25 y 25 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer ocurre a las 06:47 h, mientras que el atardecer se podrá observar a las 19:53 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 10.56 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es realmente especial y tiene aspectos que no podemos pasar por alto. Para empezar, sus veranos son cálidos y sus inviernos suaves, con sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. No obstante, todo hay que decirlo es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, principalmente en la temporada de huracanes.

La temperatura media en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Al estar próxima al Golfo de México, la humedad de Houston tiende a ser alta. Para ser concretos, su humedad relativa varía entre el 50 y el 90%, lo que afecta la temperatura y a que esta se perciba más lata de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque tal vez puede verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser dañino para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es propensa a experimentar catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Para finalizar, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

No te pierdas las novedades del clima en Houston en https://laopinion.com/tema/clima-en-houston/.